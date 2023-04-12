Palyatif Ne Demek? Palyatif Bakım Ne Demek, Yoğun Bakımdan Farkı Ne?

Palyatif ne demek diyenler, bunun sürekli olarak tedavi ve bakıma muhtaç kişilere yönelik bir tıbbi uygulama olduğunu öğrenmelidir. Palyatif bakım ne demek sorusunun yanıtı kısaca bu şekilde ifade edilebilir. Tıp dilinde palyatif nedir diyenlerin bilmesi gereken, hastaya yaşamı boyunca sağlanan bir bakım hizmetidir. Palyatif durum ne demek diye soranlar için bu terim, ömür boyunca bakıma muhtaç kalanları tanımlar. Bunun yoğun bakımdan farkı ne?

Palyatif Bakım Ne Demektir?

Palyatif bakım, ömür boyu özel olarak tedaviye ve bakıma ihtiyaç duyan hastalara uygulanır. Birkaç ay sürebildiği gibi bazen de yıllarca devam edebilir. Genellikle, ölümcül bir hastalığa sahip insanların yaşamlarının son aşamalarını rahat, huzurlu ve ağrısız geçirmelerini sağlar.

Palyatif bakımdaki esas amaç, hastanın hayatının sonuna kadar rahat ettirilmesi ve ağrılarının azaltılmasıdır. Ölümü hızlandırmak veya geciktirmek gibi bir hedefi yoktur. Hastanın normal bir hayat sürmesi için gereken koşullar sağlanmaya çalışılır. Bu yüzden palyatif bakım, kişinin ölümüne kadar mümkün olan en iyi yaşam koşullarını sağlamaya çalışır.

Palyatif Bakımın Yoğun Bakımdan Farkı Nedir?

Bu tıbbi uygulama, hastanın çektiği ıstırabın önlenmesini ve azaltılmasını sağlamaya çalışır. Ağrı gibi çeşitli semptomlar sayesinde hastalığın erken teşhisi, değerlendirilmesi ve tedavinin yönetimi ile de ilgilenir. Hayatı tehdit eden ölümcül bir hastalıkla karşı karşıya kalan hastaların ve ailelerinin, yaşam kalitelerini yükseltmeyi hedefleyen bir yaklaşımdır.

Palyatif bakımın odak noktası, hasta kişinin bireysel istekleri ve ihtiyaçlarıdır. Bu nedenle palyatif bakım ünitelerinin esas amacı, hastanın iyileşebilmesidir. Yoğun bakım ile arasındaki temel fark, palyatif bakım tedaviye rağmen iyileşemeyen hastaları kapsar. Yoğun bakımın hiçbir sonuç vermediği durumlarda hastaların, palyatif bakım alması gerekir. Bakımevlerinde ise ölümcül hastalığı olmayan, ancak yaşlılık veya farklı etkenler nedeniyle tek başına yaşamakta güçlük çeken insanlar hayatlarının geri kalanını geçirebilirler.