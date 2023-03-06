Panik Atak Belirtileri - Panik Atak Krizi Belirtileri Nelerdir, Ataklar Nasıl Anlaşılır?

Panik atak belirtileri, hastalığın teşhis edilmesinde çok önemli hususlardır. Gece saatlerinde daha çok karşılaşılan bir hastalık olduğu için gece panik atak belirtileri de araştırılması gereken konular arasındadır. Panik atak krizi belirtileri daha çok psikoloji biliminin inceleme alanıdır. Uygun tedavi yöntemleri ile panik atak tedavisi mümkündür. Panik atak sırasında vücutta neler olur sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Panik Atak Belirtileri

Panik atak, fiziksel olarak bir belirti olmamasına rağmen kişinin içine girdiği bir korku atağıdır. Panik atak krizine giren kişi kalp krizi geçiriyormuş hissine kapılır. Panik atak belirtileri görülen kişinin vakit kaybetmeden doktora başvurması gerekir. Panik atak esnasında hastada nefes darlığı, çarpıntı, aşırı terleme ve nefessiz kalma gibi durumlar görülür. Bunun yanında kişide göğüs ağrısı, karın ağrısı ve mide bulantısı gibi semptomlar ortaya çıkabilir. Kendini bayılacak gibi hisseden hasta ölüm korkusu yaşar.

Panik atak krizinin nasıl ve ne zaman geçeceği kişiden kişiye değişir. Uykuda dahi panik atak yaşanabilir. Bu durum anksiyete bozukluğunun bir türüdür. Yapılan araştırmalarda söz konusu hastalığın kadınlarda daha sık görüldüğü dikkat çeker.

Panik Atak Sırasında Vücutta Neler Olur?

Panik atak hastalığını tetikleyen çok farklı nedenler olabilir. Genetik ve çevresel faktörler sonunda panik atak ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlar ve yoğun karbondioksit solunması ile de panik atağın tetiklenmesi söz konusu olabilir. Panik atak hastalığı, beyin sapında bulunan bir bölgenin tam olarak görevini yapamaması neticesinde ortaya çıkar. Ayrıca depresyon ve gerginlik sebebiyle kullanılan antidepresan ilaçlar da panik atağa neden olabilir.

Yapılan araştırmalar yoğun şekilde sigara, alkol ve uyuşturucu kullanımının da panik atağı tetiklediğini göstermektedir. Kişinin yaşadığı ağır travma sonucunda da panik atak ile karşılaşılabilir. Panik atak, kişinin hayatını olumsuz etkileyen bir hastalıktır. Krizle karşılaşma ihtimali olan kişinin hayat konforu bozulur. Evden çıkma korkusu, sürüş korkusu ve sosyal ortamlardan uzak durma gibi durumlar panik atak hastalarında görülen durumlar arasındadır. Doktor muayenesi sonunda kullanılacak ilaçlar ve doktor tavsiyeleri ile hastalığın üstesinden gelmek mümkündür. Özellikle belli periyotlarla yapılacak nefes egzersizleri krizin etkisinin azalması için çok faydalıdır.