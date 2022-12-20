Patates Yemeği Düdüklüde Kaç Dakikada Pişer? Kabuklu ve Bütün Patates Düdüklü Tencerede Ne Kadar Sürede, Hangi Ayarda Haşlanır?

Kök sebzeler arasında en yaygın tüketilen sebze patates olarak karşımıza çıkar. Patates, pek çok farklı şekilde tüketilebilen ve neredeyse her türü lezzetli olan bir sebzedir. Haşlaması, yemeği ve kızartması pek çok millet tarafından sıkça yenilen türleri arasındadır. Bu nedenle Patates yemeği düdüklüde kaç dakikada pişer, bütün patates düdüklü tencerede kaç dakikada pişer gibi sorular patates yapacak kişilerin yanıtını bilmesi gereken sorular arasında yer alır.

Patates Yemeği Düdüklüde Kaç Dakikada Pişer?

Patates yemeği, ülke olarak en çok yediğimiz ve sevdiğimiz yemeklerden bir tanesidir. Patates yemeğini yapmak için iki farklı yol bulunur. Birisi patates yemeğini tencerede yapmak diğeri de düdüklü tencerede yapmaktır. Patates yemeğinin hazırlığı ortalama 10 dakikadır. Hazırlık aşaması da şu şekildedir; soğan doğranır, yağ içerisinde kavrulur salça aynı yağ içerisinde kavrulur sonrasında ise patatesler ve su konur. Patates ve su konulduktan sonra düdüklü tencerenin kapağı kapatılır. Düdüklü ses çıkardıktan sonra 15 dakika pişirmek yeterlidir.

Kabuklu ve Bütün Patates Düdüklü Tencerede Ne Kadar Sürede Haşlanır?

Kabuklu ve bütün patates haşlamanın en kolay ve hızlı yolu bunu düdüklü tencerede yapmaktır. Düdüklü tencere içerisinde kabuklu ve bütün patates haşlamak için düdüklü ses çıkarmasından sonra 10 dakika yeterli olacaktır. Eğer patatesler doğranıp kabukları soyulmuş halde düdüklü tencere pişirilecek ise 6- 7 dakika yeterli olacaktır.