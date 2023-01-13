Patoloji Sonucu E-Nabız’da Görünür Mü? E Nabız Biyopsi Sonucu ve Patoloji Raporu Nasıl Öğrenilir?

Sizler için yaptığımız araştırmada patoloji sonucu e nabız dan görünür mü sorusu cevap buluyor. Bulunduğunuz yerden ayrılmadan patoloji sonuçlarınıza e-nabız üzerinden ulaşabiliriz. Sonuçlarınıza e-nabızdan bakarken patoloji raporu e-nabızdan görünür mü diye düşünebilirsiniz. E-nabızdan tüm rapor ve sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz. Peki ya patoloji sonuçları e-nabıza ne zaman düşer? Hastalığın türüne ve hastanenin yoğunluğuna göre sonuçlarınızın e-nabıza düşme süresi değişkenlik gösterebilir. E-nabızdan biyopsi sonucunu öğrenmek de mümkün. E nabız dan biyopsi sonucu nasıl öğrenilir ve biyopsi sonucu kaç günde çıkar haberimizin ilgili başlıklarından birisi. Patoloji sonucu e-nabızdan görünür mü diye merak edenlere için bu sorunun cevabını birkaç başlık altında sizin için derledik.

Patoloji Sonucu E-Nabız'da Görünür Mü?

Patoloji sonuçlarınıza ulaşmak için işlemin yapıldığı hastaneye gitmenize gerek yok. İnternete erişebileceğiniz her yerde T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile e-nabız sisteminize girerek tahlillerim sayfasından sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz. Hastanede yapılan diğer tüm tahliller gibi patoloji raporu da e-nabız sistemine yüklenmektedir.

Patoloji Sonucu E-Nabız'a Ne Zaman Düşer?

Patologlar patoloji raporlarına hastadan biyopsi aldıktan yada hastayı ameliyat ettikten sonraki 2 ila 5 gün arasında ilgili doktora gönderirler. Fakat bazen bu süre aralığı 10 günü de bulabilir. Patoloji sonuçlarının çıkma süresindeki bu değişkenlik, uygulanan teknik işlemlerin uzun sürmesi, dokuya ve hastalığa bağlıdır. Sonuçlar doktorun sistemini düştüğü an e-nabız sistemine de düşer.

E-Nabız Biyopsi Sonucu Nasıl Öğrenilir?

Hastaneye gitmeden biyopsi sonucunu öğrenmek için yapacağınız ilk şey internet üzerinden e-nabız sistemine giriş yapmaktır. Bunun için T.C. kimlik numaranız ve oluşturduğunuz şifre yeterli olacaktır. E-nabız sistemine giriş yaptıktan sonra tahlillerim menüsünde biyopsi sonucuna ulaşabilmeniz mümkündür. Tahlillerim menüsünde biyopsi sonucunuz dahil vermiş olduğunuz tüm tahlillerin sonucu bulunur.

Biyopsi Sonucu Kaç Günde Çıkar?

Hastadan biyopsi alındıktan sonra sonuçların ne kadar sürede çıkacağı merak edilmektedir. Hastanenin yoğunluğuna ve hastalığa bağlı olarak biyopsi sonuçlarının daha hızlı bir şekilde çıkması için bazen yan dallardan yardım alınmaktadır. Fakat buna rağmen biyopsi sonucunun ne kadar sürede çıkacağı hakkında kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Biyopsi sonuçlarının kaç günde çıkacağı incelenen organa, dokuya, hastanenin yoğunluğuna göre değişiklik göstermektedir.