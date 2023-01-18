Peter Pan Sendromu Nedir? Peter Pan Sendromu Belirtileri ve Nedenleri Neler, Nasıl Tedavi Edilir?

Peter pan sendromu nedir sorusu özellikle bu ismi duymayan kişiler tarafından merak edilip, araştırılmıştır. 1983 yılında Dan Kiley isimli psikanalist tarafından tanımlanan Peter Pan sendromu olgun insanlarda görülmüş ve nedeni pek olarak bilinmemiştir. Bu davranış bozukluğunun tedavisi nasıl olur ve geçer mi gibi sorular da merak edilmiştir. Psikolojide geçen bu davranış bozukluğu gündelik hayatta isimi çok bilinmese de çok sık görülmüştür. Peter Pan sendromu belirtileri ve nedenleri neler, tedavisi nasıl olur soruları etrafında pek çok araştırma mümkündür. Peki Peter Pan sendromu olan kişiye nasıl davranılır ve bu sendrom geçer mi? Peter Pan sendromu nedir sorusu çerçevesinde bu sorulara da cevap aradık.

Peter Pan Sendromu Nedir?

Peter Pan sendromu özellikle büyüme korkusu olan çocuklarda ve olgun oldukları halde çocuk gibi davranan yetişkin bireylerde görülen bir davranış bozukluğudur. İnsanın çocukluktan başlayan bir evrimsel süreci vardır. Belirli büyüme evrelerinden geçen kişi ebeveyn olduğunda artık çocuk olmayı bırakması gerektiği durumda bu sendrom görülmeye başlar. Bir başka çocuğu ebeveynliğe hazırlama sürecinde kendi çocuk halini bırakmaya başladığı bu dönemde birey bir karmaşanın içerisine girecektir. Bu halini terk edememe durumunda ise Peter Pan sendromu yaşanır. Bu sendrom her iki cinsiyeti etkilese de daha çok erkeklerde görülür. İlk sendrom Dan Kiley adlı psikanalist tarafından 1983 yılında bulunan Peter Pan sendromu olgun yaştaki bireylerde görülmüştür. Özellikle bekar insanlarda görülen bu hastalık sanıldığından da yaygındır.

Peter Pan Sendromu Belirtileri

Peter Pan sendromu tanısı konulması için kişinin belirli belirtileri göstermesi gerekir. Genelde yetişkin bekar erkeklerde görülen bu sendromun belirtileri şu şekildedir;

Finansal açıdan sorumluluktan kaçma

İstikrarlı bir kariyer inşa etmede zorluk

Devamlı başka iş veya hobilerin peşinden koşmak

Çaba göstermeden gerçekçi olmayan hedefe tutunma

İnsan ilişkilerine az ilgi gösterme

Gelecekten korkma ve geçmişi özleme

Peter Pan Sendromu Neden Olur?

Peter Pan sendromu nedenleri çok sık merak edilmiştir. Aşırı korumacı ebeveynlere sahip olma, bu sendromun temel nedenidir. Bu sendromu ortaya atan Dan Kiley'e göre sendromun asıl sebebi annenin baskısı ve babanın otoritesizliğinden kaynaklanmıştır. Bu sendromu olan bireylerin çocukluk döneminde bütün sorunlarının ebeveynleri tarafından çözülmesi ve sorumluluklarının da ebeveynleri tarafından karşılanması durumu söz konusudur. Bu nedenle ebeveynleri ile sürekli bağımlı ilişki kuran kişiler dış dünyayı da tehdit olarak algılarlar.

Peter Pan Sendromu Nasıl Tedavi Edilir?

Çevresinde Peter Pan sendromu olan kişiler bu davranış bozukluğu nasıl tedavi edilir sorusuna da cevap ararlar. Bu tür sendroma sahip kişilerle iletişim kurarken dikkatli olmakta fayda vardır. Peter Pan sendromuna sahip erkeklerin kendi bireyselliklerini kazanabilmesi için aile ve partnerin tutumu son derece önemlidir. Özellikle ebeveynlerin çocuklarının artık bir yetişkin olduklarının farkına varıp, sorumluluklarını üstlenmelerini bir kenara bırakmalıdır. Kişiye sorumluluklarını yerine getirebilecek bir birey olarak yaklaşmak önem taşır. Bunun için uzman birisinden yardım almak da fayda sağlayacaktır.