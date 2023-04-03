Polen enerjisine dikkat! En çok çocuklar etkileniyor...

Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Cem Hasan Razi, bahar ayları ile birlikte görülme sıklığı artan polen alerjisi hakkında bilgi verdi. Polenlerin (çiçek tozlarının) uygun mevsim koşullarında bitkiler tarafından çevreye yayıldığına işaret eden Razi, polenlerin solunum yolu ile alınması durumunda; hapşırık, burun akıntısı ve kaşıntısı, burun tıkanıklığı gibi alerjik rinit belirtilerinin görülebileceğini söyledi. Polen alerjisinin birçok organı etkilediğine dikkati çeken Razi, "Gözlerde kaşıntı, sulanma, kızarıklık ve göz kapaklarında şişlik gibi alerji konjonktivit belirtileri, öksürük, hırıltı, hışıltı, nefes darlığı, göğüste sıkışmanın da aralarında yer aldığı astım belirtileri, nadiren de olsa ciltte kaşıntı, egzama ve kurdeşen görülebilir" bilgisini paylaştı.

Öte yandan, Razi, polen alerjisi olan çocuklarda gece uykuda öksürük, eforla öksürük veya nefes darlığı da görülebileceğine işaret etti. Daha sonra ise Razi, bu çocuklarda yorgunluk, halsizlik, iştahsızlık ve isteksizlik gibi belirtilerin de görüldüğünü söyledi.