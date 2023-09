Portakaldan daha fazla C vitamini içeriyor! Zararlı bakterileri süpürüyor: Sadece 2 adet yemek yeterli

Teknik olarak bir meyve olan kırmızı biber, sebze olarak sıklıkla yemeklerde kullanılmaktadır. Aynı zamanda mükemmel bir A ve C vitamini kaynağıdırlar. Her yarım bardak çiğ kırmızı biber, günlük önerilen A vitamini alımının yüzde 47'sini ve C vitamininin yüzde 159'unu sağlar.