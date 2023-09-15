Portakaldan daha fazla C vitamini içeriyor! Zararlı bakterileri süpürüyor: Sadece 2 adet yemek yeterli

KANSER TÜRLERİNİN RİSKİNİ AZALTIR

C vitamini bir antioksidandır, dolayısıyla serbest radikallerin neden olduğu hasarı önleyebilir. Bu, kanser gibi hastalıkların önlenmesine yardımcı olabilir.

C vitamininin kanseri etkili bir şekilde önleyip önlemediğine ilişkin araştırmalar karışık bulgular ortaya çıkardı. Ancak birkaç çalışmanın sonuçları olumlu olmuştur