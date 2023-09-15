Portakaldan daha fazla C vitamini içeriyor! Zararlı bakterileri süpürüyor: Sadece 2 adet yemek yeterli

Meyve ve sebzeler en iyi C vitamini besin kaynaklarıdır. Bu sağlıklı yiyeceklerin çeşitliliğini yemek, insanların günlük ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olacaktır. Özellikle C vitamini bakımından zengin bu yiyecek 2 adediyle günlük ihtiyacınızın iki katından fazlasını kolayca karşılayabilir.
C VİTAMİNİ NEDEN ÖNEMLİDİR?
C vitamini bir antioksidandır. Vücut hücrelerini serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan korur. Serbest radikaller hücrelerde ve DNA'da kanser dahil hastalıklara yol açabilecek değişikliklere neden olabilir.
C vitamini olmadan vücut, aşağıdakileri oluşturmak ve sürdürmek için gerekli olan bir protein olan kolajeni üretemez:
C vitamini, virüslere, bakterilere ve diğer patojenlere karşı savunma yapan bağışıklık sisteminin önemli bir parçasıdır. Çalışmalar, düşük C vitamini seviyelerinin bağışıklık sistemi ve diğer hastalıklarla ilgili sorunlara yol açtığını göstermektedir.
DÜŞÜK C VİTAMİNİ ALIMININ SONUÇLARI
Düşük C vitamini alımı vücudun kolajen yapma yeteneğini azaltacaktır. Bu, farklı vücut dokularını olumsuz etkileyebilir.
C vitamini eksikliğine iskorbüt hastalığı denir. Bu, kişinin bağışıklık fonksiyonunu azaltabilir ve enfeksiyon riskini artırabilir. C vitamini eksikliği aşağıdakilere neden olabilir:
2020 yılında yapılan bir inceleme, düşük C vitamini düzeyleri ile depresyon ve bilişsel bozukluk arasında bağlantılar buldu.İskorbüt ayrıca kişinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek yorgunluğa da neden olabilir. Ancak araştırmacılar, insanların iskorbüt tanısı için gerekli olandan daha küçük bir C vitamini eksikliği durumunda zihinsel sağlık komplikasyonları yaşayabileceğini bulmuştur.
C VİTAMİNİN FAYDALARI
KALP SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR
Araştırmalar, C vitamininin kalp hastalığı veya komplikasyon riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.Bir çalışma, daha fazla C vitamini tüketen kişilerin kardiyovasküler hastalıklardan ölüm riskinin daha düşük olduğunu göstermektedir.
BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR
C vitamini, vücudun soğuk algınlığı gibi hastalıklarla savaşmasına yardımcı olabilecek bağışıklık sistemini güçlendirici bir etkiye sahiptir. Bir çalışma, C vitamininin zatürreyi önlemeye yardımcı olduğunu ve tetanoz tedavisini desteklediğini buldu.
KANSER TÜRLERİNİN RİSKİNİ AZALTIR
C vitamini bir antioksidandır, dolayısıyla serbest radikallerin neden olduğu hasarı önleyebilir. Bu, kanser gibi hastalıkların önlenmesine yardımcı olabilir.
C vitamininin kanseri etkili bir şekilde önleyip önlemediğine ilişkin araştırmalar karışık bulgular ortaya çıkardı. Ancak birkaç çalışmanın sonuçları olumlu olmuştur
KIRMIZI BİBERİN C VİTAMİNİ İÇERİĞİ
Kırmızı biber 1 porsionunda 190 mg ile günlük ihtiyacınız olan C vitaminin %211'ini kaşılamaktadır. Bu oran portakalın sağladığının iki katından bile fazladır.
Bu biberler, daha acı olan yeşil dolmalık biberlerin tamamen olgunlaşmış versiyonlarıdır. Özellikle kırmızı dolmalık biberin C vitamini içeriği oldukça yüksektir, ancak diğer biberler de yakın oranlarda C vitamini bulunmaktadır.
Teknik olarak bir meyve olan kırmızı biber, sebze olarak sıklıkla yemeklerde kullanılmaktadır. Aynı zamanda mükemmel bir A ve C vitamini kaynağıdırlar. Her yarım bardak çiğ kırmızı biber, günlük önerilen A vitamini alımının yüzde 47'sini ve C vitamininin yüzde 159'unu sağlar.
KIRMIZI BİBERİN DİĞER FAYDALARI
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ DESTEKLER
C vitamini, hücre hasarıyla savaşan, bağışıklık sisteminin mikroplara karşı tepkisini artıran ve antiinflamatuar etkiye sahip güçlü bir antioksidandır. Kırmızı biberler C vitamini açısından zengindir, ancak kavrulması C vitamini içeriğini yüzde 25'e kadar azaltır.
GÖZ VE CİLT SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR
Kırmızı biberdeki A vitamini ve beta-karoten genel görme ve göz sağlığınız için iyi bir destek sunar. A vitamini ayrıca cilt hücrelerini desteklemede, yaraları iyileştirmede ve beyaz kan hücresi büyümesini artırmada da faydalıdır.
BESİN DEĞERLERİ
Kırmızı biber çeşitli vitaminler, mineraller ve antioksidan bileşikler açısından zengin bir kaynaktır. İlginç bir şekilde, kırmızı dolmalık biber aynı zamanda çok az miktarda kapsaisin (acılıktan sorumlu bileşik) içeren veya hiç içermeyen tek Capsicum çeşididir.
Kırmızı biber ayrıca şunları içerir:
TÜKETMEDEN ÖNCE DİKKAT
Çoğu insan kırmızı dolmalık biber yemekte zorluk çekmez. Bununla birlikte, bazı insanlar sert dış deriyi parçalamakta zorluk çektiklerinde karın ağrısı ve hatta ishal bile yaşayabilirler. Bu kişiler için kırmızı biberleri kavurup kabuklarını soymak onların daha kolay sindirilmesine yardımcı olabilir.