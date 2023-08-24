Potasyum zengini o içecek! 1 bardağı felç riskini sıfırlıyor…

Ne kadar çok potasyum tüketirseniz, vücut idrar yoluyla o kadar fazla sodyumu dışarı atabilir. Esansiyel mineral aynı zamanda kan damarı duvarlarının gevşemesine yardımcı olarak kan basıncını daha da azaltmaktadır.

Sağlık kuruluşu şöyle açıklıyor: "Sodyum ve potasyum, kan basıncını ve sağlıklı bir kalbi düzenlemede önemli rol oynayan, birbiriyle ilişkili iki mineraldir. Daha az tuzlu yiyecekler ve daha fazla potasyum açısından zengin yiyecekler yemek, kardiyovasküler hastalık riskini önemli ölçüde azaltabilir."