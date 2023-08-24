Potasyum zengini o içecek! 1 bardağı felç riskini sıfırlıyor…

Hipertansiyon olarak da bilinen yüksek tansiyon, kardiyovasküler hastalıklar için en önemli risk faktörlerinden biridir. Kalp ve diğer dolaşım şikayetleri en büyük ölüm nedenleri arasında yer aldığı gibi genellikle kalbin etrafındaki arterlerde yağ birikintilerinin birikmesinden kaynaklanıyor.
Ateroskleroz, atar damarların daraldığı ve kanın içlerinden akmasını zorlaştırdığı yerdir. Yüksek kolesterolünüz ve yüksek tansiyonunuz varsa bu hastalığa yakalanma şansınız daha yüksektir.
Uzmanların kan basıncınızı düşük tutmanızı tavsiye etmesinin nedenlerinden biri de budur.
Harvard Halk Sağlığı Okulu'na göre beslenmeniz kan basıncını kontrol altında tutmanın harika bir yoludur ve özellikle bu dört meyve suyu da burada devreye giriyor.
MEYVE SULARI NASIL YÜKSEK TANSİYONUN ÖNÜNE GEÇEBİLİR?
Mineral, kan basıncını yükselten sodyumun vücuttan uzaklaştırılmasına yardımcı olduğundan, potasyum açısından zengin yiyecek ve içeceklerin tüketilmesi tavsiye edilir.
Ne kadar çok potasyum tüketirseniz, vücut idrar yoluyla o kadar fazla sodyumu dışarı atabilir. Esansiyel mineral aynı zamanda kan damarı duvarlarının gevşemesine yardımcı olarak kan basıncını daha da azaltmaktadır.
Sağlık kuruluşu şöyle açıklıyor: "Sodyum ve potasyum, kan basıncını ve sağlıklı bir kalbi düzenlemede önemli rol oynayan, birbiriyle ilişkili iki mineraldir. Daha az tuzlu yiyecekler ve daha fazla potasyum açısından zengin yiyecekler yemek, kardiyovasküler hastalık riskini önemli ölçüde azaltabilir."
Potasyum birçok gıdada, özellikle meyvelerde, sebzelerde, baklagillerde ve az yağlı süt ürünlerinde bulunur.
Ancak, özellikle işlenmiş ekmekler, paketlenmiş atıştırmalıklar, konserve ürünler ve fast-food yemeklerinden sodyum açısından zengin yiyecekler tüketirken, potasyumu az tüketmek kardiyovasküler hastalık riskini artırabilir.
EN ZENGİN POTASYUM KAYNAKLARI
Bazı yiyecekler potasyum açısından yüksektir, ancak bazıları diğerlerinden daha fazla potasyum içerir.
Medical News Today, yüksek miktarda mineral içeren dört meyveli içecek olduğunu söylüyor; bunlar çarkıfelek meyveleri, narlar, portakallar ve mandalinalardan elde edilen taze meyve sularıdır. Her içeceğin standart bir bardağı aşağıdaki miktarları içerir:
Karşılaştırma yapmak gerekirse, genellikle büyük bir mineral kaynağı olarak öne sürülen muzda yaklaşık 358 mg mineral bulunur.
YÜKSEK TANSİYONUN BİLİNMEYEN BELİRTİLERİ
Kendinizi tamamen iyi hissetseniz bile kan basıncınızı düzenli olarak kontrol ettirmeniz önemlidir. İngiliz Kalp Vakfı (BHF), yüksek tansiyonun 'nadiren fark edilir semptomlara sahip olduğunu' söylese de, aşağıdakiler bu durumun bir işareti olabilir:
Mayo Clinic de şu uyarıda bulunuyor: "Kan basıncı değerleri tehlikeli derecede yüksek seviyelere ulaşsa bile, yüksek tansiyonu olan çoğu insanda hiçbir belirti veya semptom görülmez." NHS, kan basıncınızın yüksek olup olmadığını bilmenin tek yolunun kontrol ettirmek olduğunu söylüyor.
40 yaşın üzerindeki herkesin en az beş yılda bir ölçüm yapılması tavsiye ediliyor. Cleveland Kliniği, kan basıncı ölçümünün biri 'sistolik', diğeri 'diyastolik' olmak üzere iki sayıdan oluştuğunu açıklıyor.
Şöyle diyor: "En üstteki sayı, kalbiniz attığında veya kasıldığında kan damarı duvarlarındaki basıncı ölçen sistolik kan basıncıdır. En alttaki sayı ise, kalbinizin rahatladığı sırada atımlar arasında kan damarlarınızdaki basıncı ölçen diyastolik kan basıncıdır."
Genel bir kılavuz olarak:
Yüksek tansiyon, 140/90 mmHg veya daha yüksek (veya 80 yaşın üzerindeyseniz 150/90 mmHg veya daha yüksek) olarak kabul edilir.
İdeal kan basıncının genellikle 90/60 mmHg ile 120/80 mmHg arasında olduğu kabul edilir.
BESLENME DIŞINDA YÜKSEK TANSİYONU DÜŞÜRME YÖNTEMLERİ
Uzmanlar öncelikle kilo vermenin büyük bir katkısı olacağını söylüyor. Ayrıca çok fazla kafein tüketmemeye özen gösterilmesi ve sigaranın bırakılması gerektiğini belirtiyorlar. Doktorlar ayrıca fiziksel aktivitenin kalp ve dolaşım hastalığı riskinizi azaltmanın ve kan basıncını ve kolesterolü düşürmenin harika bir yolu olduğunu söylüyor.