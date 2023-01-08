Prof. Dr. Vefik Arıca açıkladı! "Yoğurdun suyunu sakın atmayın: Öyle bir faydası var ki..."

Yoğurdun özelikle kalsiyum ihtiyacını gidermek için önemli olduğunu ifade eden Arıca, evde yapılan yoğurdun tercih edilmesi gerektiğini söyledi.





TAHTA KAŞIK TERCİH EDİLMELİ

Yoğurda metal kaşık yerine tahta kaşık ile temas edilmesi gerektiğini anlatan Arıca, "Özellikle yoğurdu metal kaşık yerine tahta kaşıkla kullanmalıyız. Biz metal kaşık kullandığımızda değdiği yerde birkaç saat sonra yoğurdun sulandığını ekşidiğini göreceğiz. Tahta kaşıklarda bu problem ortadan kalkıyor" dedi.