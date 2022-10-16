Prof. Dr. Vefik Arıca'dan önemli uyarı: "El dezenfektalarındaki bu tehlikeye dikkat!"

Türkiye ve dünyada özellikle el dezenfektanlarının kullanıldığını ifade eden Arıca, metanol içeren dezenfektanların insan sağlığına olumsuz etkilerine değinerek, "El dezenfektanlarında bizi bekleyen en büyük tehlike içeriğinde metanol olması. Metanol içeren el dezenfektanlarından mutlaka uzak durmalıyız. Çünkü metanol özellikle ellere veya vücutta herhangi bir deriye değdiği zaman emiliyor ve karaciğere geliyor. Karaciğerde emildikten sonra özellikle mide bulantıları, kusma, karın ağrıları, vücutta döküntüler ve hatta bilinç bulanıklarına kadar nedenlere yol açabilir. Bu nedenle dezenfektanlarda metanol içerenlerden uzak durmalıyız" ifadesini kullandı.