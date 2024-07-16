Pürüzsüz bir cilde sahip olmanın anahtarı! Kolajen üretimini 2 katına çıkarıyor...

Yaz aylarının gelişiyle birlikte güneşe maruziyetimiz de arttı. Ancak güneş ışınları cildimize zarar vererek erken yaşlanmadan cilt kanserine birçok soruna neden olabiliyor. Cildi korumanın ve genç görünmenin ise içten başladığını belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Akkaya Erden, hem daha genç görünmek hem de cildimizi dış etkenlerden korumak için hangi besinleri tüketmemiz gerektiğini anlattı.

İHA Giriş Tarihi: 16.07.2024 13:00 PAYLAŞ ABONE OL

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Akkaya Erden vücut için D vitamini üretimi gibi önemli faydalar sağlasa da, güneş ışınlarının ciltte lekelere yol açmak, cilt yaşlanmasını hızlandırmak ve cilt kanseri riskini artırmak gibi zararlı etkileri olduğunu da söyledi. Güneşin cilde olan zararlı etkilerinin UV-A ve UV-B ışınlarından kaynaklandığını belirten Diyetisyen Erden "Bu ışınlar, cildin alt tabakalarına kadar nüfuz ederek DNA hasarına neden olabilir. Bu durum, cilt kanseri riskini artırmanın yanı sıra, cildin elastikiyetini kaybetmesine ve kırışıklıklara neden olabilir. Güneş yanıkları da sık karşılaşılan bir sorundur ve cilt hücrelerine zarar verir" dedi.





"C VE E VİTAMİNLERİ CİLDİN GÜNEŞE KARŞI DİRENCİNİ ARTIRIR"

Özellikle yazın daha fazla maruz kalınan güneşin zararlı ışınlarına karşı cilt sağlığını korumak için beslenme sistemine dikkat etmek gerektiğini ifade eden Diyetisyen Erden antioksidanların vücudu serbest radikallerin zararlarına karşı koruduğunun altını çizdi. C vitamininin güçlü bir antioksidan olduğunu vurgulayan Diyetisyen Erden, "C vitamini kolajen üretimini destekleyerek cildin elastikiyetini artırır. Portakal, çilek ve kivi gibi meyveler C vitamini açısından zengindir. C vitamini depo edilemediği için günlük olarak alınması gereken bir vitamindir. E vitamini ise cildi serbest radikallerden korur ve nemlendirici özelliklere sahiptir. Badem, avokado ve ayçiçeği çekirdeği gibi gıdalar E vitamini kaynağıdır. Bu besinlerin düzenli tüketilmesi cildin, güneşin zararlı etkilerine karşı daha dirençli olmasını sağlar" ifadelerini kullandı.