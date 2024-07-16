Pürüzsüz bir cilde sahip olmanın anahtarı! Kolajen üretimini 2 katına çıkarıyor...

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Akkaya Erden vücut için D vitamini üretimi gibi önemli faydalar sağlasa da, güneş ışınlarının ciltte lekelere yol açmak, cilt yaşlanmasını hızlandırmak ve cilt kanseri riskini artırmak gibi zararlı etkileri olduğunu da söyledi. Güneşin cilde olan zararlı etkilerinin UV-A ve UV-B ışınlarından kaynaklandığını belirten Diyetisyen Erden "Bu ışınlar, cildin alt tabakalarına kadar nüfuz ederek DNA hasarına neden olabilir. Bu durum, cilt kanseri riskini artırmanın yanı sıra, cildin elastikiyetini kaybetmesine ve kırışıklıklara neden olabilir. Güneş yanıkları da sık karşılaşılan bir sorundur ve cilt hücrelerine zarar verir" dedi.
"C VE E VİTAMİNLERİ CİLDİN GÜNEŞE KARŞI DİRENCİNİ ARTIRIR"
Özellikle yazın daha fazla maruz kalınan güneşin zararlı ışınlarına karşı cilt sağlığını korumak için beslenme sistemine dikkat etmek gerektiğini ifade eden Diyetisyen Erden antioksidanların vücudu serbest radikallerin zararlarına karşı koruduğunun altını çizdi. C vitamininin güçlü bir antioksidan olduğunu vurgulayan Diyetisyen Erden, "C vitamini kolajen üretimini destekleyerek cildin elastikiyetini artırır. Portakal, çilek ve kivi gibi meyveler C vitamini açısından zengindir. C vitamini depo edilemediği için günlük olarak alınması gereken bir vitamindir. E vitamini ise cildi serbest radikallerden korur ve nemlendirici özelliklere sahiptir. Badem, avokado ve ayçiçeği çekirdeği gibi gıdalar E vitamini kaynağıdır. Bu besinlerin düzenli tüketilmesi cildin, güneşin zararlı etkilerine karşı daha dirençli olmasını sağlar" ifadelerini kullandı.
"HAVUÇTAKİ BETA KAROTEN CİLT HÜCRELERİNİ YENİLER"
Güçlü bir antioksidan olan likopenin en büyük depo kaynağının domates olduğuna değinen Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Akkaya Erden, karpuz ve pembe greyfurtun da likopen kaynağı olduğunu ve bu besinleri tüketmenin cildi içten dışa koruduğunu dile getirerek şöyle devam etti:
"Beta karotenin de aynı şekilde cilt sağlığı için önemli bir antioksidandır. Havuç, tatlı patates ve ıspanak gibi beta karoten zengini gıdalar cildin güneş ışınlarına karşı direncini artırır. Beta karoten vücutta A vitaminine dönüştürülerek cilt hücrelerinin yenilenmesini sağlar ve cildin daha sağlıklı görünmesine katkıda bulunur. Yeşil çay, üzüm ve yaban mersini gibi polifenol zengini besinler ise ciltteki iltihaplanmayı azaltarak cildin daha sağlıklı ve genç görünmesine yardımcı olur."
"OMEGA-3 İLTİHAPLANMAYI AZALTIR"
Antiinflamatuar özelliğiyle iltihaplanmayı azaltan Omega-3'ün yağ asitlerinin ve cildin elastikiyetini arttırdığını altını çizen Diyetisyen Erden, böylece cildin nem dengesini koruyup UV ışınlarına karşı cildi güçlendirdiğini söyledi. Ayşegül Erden, Omega-3 açısından zengin besin kaynaklarını ise, "Balık, özellikle somon, sardalya ve uskumru gibi yağlı balıklar, ceviz, keten tohumu ve chia tohumu" olarak sıraladı. Selenyumun cilt hücrelerini serbest radikallerden koruyup cilt elastikiyetini artırdığını, cildin daha pürüzsüz ve sağlıklı görünmesine yardımcı olduğunu belirten Erden, Brezilya fındığı, ton balığı ve yumurtanın ise selenyum açısından zengin besinler olduğunu ifade etti. Kabak çekirdeği, mercimek ve yoğurdun çinko açısından zengin olduğuna işaret eden Diyetisyen Erden, antienflamatuar özelliklere sahip çinkonun cilt hücrelerinin yenilenmesini hızlandırıp cildin daha hızlı iyileşmesine yardımcı olduğunu ve cilt onarımını desteklediğini dile getirdi.
"CİLDİN PARLAK VE SAĞLIKLI GÖRÜNMESİ İÇİN YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER YİYİN"
Yeşil yapraklı sebzelerin antioksidan ve vitaminler açısından zengin olduğuna dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Akkaya Erden, "Ispanak, pazı ve brokoli gibi sebzeler, cilt sağlığını korur ve cildin güneş ışınlarına karşı direncini artırır. Bu sebzeler, cildin nem dengesini koruyarak daha parlak ve sağlıklı görünmesine katkıda bulunur" dedi.
"YETERİNCE SU TÜKETMEYE ÖNEM VERİN"
Özellikle yaz aylarında terlemeye bağlı sıvı kayıpları artacağından dolayı yeterli su tüketiminin son derece önem taşıdığını belirten Diyetisyen Erden, konuşmasının devamında, "Cilt sağlığı için ilk yapılması gereken yeterli miktarda su tüketmenizdir. Su, cildin nem dengesini korur ve toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Yeterli su tüketimi cildin daha parlak ve sağlıklı görünmesini sağlamasının yanında cilt hücrelerinin yenilenmesini de hızlandırır" sözlerini kaydetti.