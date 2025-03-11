Ramazan ayında en sık yapılan beslenme hataları! Eğer iftar ve sahur arasında...

'SAHURDA SALATALIK TÜKETİLEBİLİR'

Sahurda yavaş sindirilen, tok tutan gıdaların tüketilmesini öneren Dr. Öğr. Üyesi Okşen, "Yüksek lifli gıdalar, protein kaynakları ve sağlıklı yağlar içeren bir öğün idealdir. Örneğin, yulaf ezmesi, çörek otu veya keten tohumu eklenmiş yoğurt, yanında fındık veya ceviz gibi sağlıklı yağlar ve mevsim meyveleri ile zenginleştirilmiş bir kahvaltı, gün boyu enerji seviyesini korumanıza yardımcı olur. Salatalık içerdiği su miktarı ile uzun süren susuzluklarda kişiyi dehidrastasyondan korumaktadır. Özellikle sahurda salatalık tüketimi, gün içerisinde vücudun ihtiyacı olan su miktarının bir kısmını sağlamaya faydası olur" dedi.

'ORUÇ TUTMAMASI GEREKEN BİREYLER'

Bazı bireylerin oruç tutmasını önermeyen Dr. Öğr. Üyesi Okşen, şunları söyledi:

"Kalp yetmezliği, kontrol altına alınamayan hipertansiyon, sık göğüs ağrıları gibi belirtiler gösteren hastalar için oruç tutmak uygun değildir. Ayrıca, geçtiğimiz aylarda ciddi bir kalp operasyonu geçirmiş olan bireylerin de oruç tutmaktan kaçınmaları gerekir. Bu tür ciddi kalp durumları olan bireyler için oruç, yaşamsal riskleri artırabilir."