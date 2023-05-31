Reflü Mide Bulantısı Yapar Mı? İlerlemiş Reflü Mide Bulantısına Sebep Olur Mu?

"Reflü mide bulantısı yapar mı?" sorusuna sıklıkla yanıt aramasının temel sebebi, bu sağlık sorununun farklı rahatsızlıklarla birbirine karıştırılabilmesidir. Mide asidinin özofagus olarak adlandırıldığı bilinen yemek borusuna kaçması durumunda reflü belirtileri ortaya çıkar. Bu rahatsızlığın nedenleri ve yaygın olarak görülen semptomları sıralandığında ise "Reflü mide bulantısına sebep olur mu?" sorusunun kapsamlı cevaplarıyla buluşturulması mümkündür.

Reflü Mide Bulantısı Yapar Mı?

Dünya genelinde yaygınlaştığı bilinen bir rahatsızlık olan reflü, mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasıyla karakterize olan bir sağlık sorunudur. Bu rahatsızlığın temel nedenleri arasında sağlıksız beslenme ile alkol veya sigara gibi zararlı alışkanlıkların yer aldığı bilinir. Reflünün yaygın olarak görülen belirtileri ise bu sağlık sorununun teşhis edilmesini kolaylaştırır. Bu hastalıktan mustarip olduğunu düşünen bir bireyin sıklıkla yanıt aradığı sorular arasında ise "Reflü mide bulantısına sebep olur mu?" ön plana çıkar. Genelde akşam saatlerinde ve gece ortaya çıkan reflü belirtileri, gün içerisinde farklı öğünlerden yarım saat sonra da kendini gösterebilir. Reflü rahatsızlığına sahip olan bireylerde yaygın olarak görülen belirtiler ise aşağıdaki gibidir:

Mide yanması ve ekşimesi

Yutma güçlüğü ve ağza acı su gelmesi

Geğirme ve gaz problemi

Mide bulantısı ve kusma

Reflüye Bağlı Mide Bulantısı Nasıl Geçer?

Sindirim süreci başladığı zaman özofagus sfinkteri adlı yapı, mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasını önlemek amacıyla çalışır. Yemek borusunun alt kısmında yer aldığı bilinen bu yapının çok sık bir şekilde açılıp kapanması durumunda ise reflü rahatsızlığı ortaya çıkar. Buna bağlı olarak mide yanması, bulantı, kusma, ağza acı su gelmesi gibi yaygın olarak görülen reflü belirtileri oluşur. Ayrıca bu rahatsızlığın belirtilerine göre boğaz veya göğüs reflüsü olarak adlandırıldığı da bilinir. Bu doğrultuda özellikle boğaz reflüsüne bağlı olarak yaşanan mide bulantısı ve kusma gibi semptomların nasıl tedavi edildiği araştırılır. Reflü nedeniyle yaşanan semptomların iyileştirilmesi için mutlaka bir doktora danışılması gerekir. Ancak hastaların kendi yaşamlarında yapabilecekleri bazı değişiklikler de reflü belirtilerinin önlenmesine yardımcı olabilir. Bu değişiklikler arasında ise sağlıklı beslenmeye geçiş yapılması ve ideal bir diyet programının uygulanması yer alır.