Reflüsü olanlar uzak dursun! Sağlıklı sanıyoruz ama mideyi alev alev yakıyor...

Köri ve biber yemeklerini evde sıfırdan hazırlamak ve bunun yerine daha hafif baharatlar veya taze otlar kullanmak tercih edilebilir. İnsanlar köriyi daha az baharatlı hale getirmek için hindistan cevizi sütü eklemeyi de deneyebilir.

YAĞLI VE KIZARMIŞ YİYECEKLER Uzmanlar, yağlı ve kızarmış yiyeceklerin sindirilmesinin daha uzun sürdüğünü ve bu da özofagus sfinkteri üzerindeki baskıyı artırdığını söylüyor. Özellikle bu besinlerden reflünüz var ise uzak durun. Kızartma

Hamburgerler, paketler ve hızlı yiyecekler

Mayonez gibi ağır veya kremsi soslar

Tavuk ve sosis

Patates cipsi

Çörek

Hamur işleri

Tam yağlı süt ürünleri