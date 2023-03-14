Röntgen ve Tomografi Arasındaki Fark Nedir? Tomografi Mi Daha Ayrıntılı Röntgen Mi, Farkları Ne?

Röntgen ve tomografi farkı, bu iki yöntemin de kullanım amaçlarından yola çıkarak ortaya koyulabilir. Hastalık için vücudun çeşitli bölgeleri detaylıca incelenmektedir. Bunun için tomografi(MR), ultrason ve röntgen yöntemlerinden faydalanılmaktadır. Bunlar arasında ultrason ve tomografi farkı nedir, sorusunun cevabı bu cihazların hangi amaçla kullanıldığındadır. Yine röntgen ve tomografi aynı şey mi ve bir tomografi kaç röntgene denk, kullanımına baktığımızda genellikle vücut için tarama işlevlerinde kullanılmaktadır.

Tomografi ve Tomografi Nedir?

Tomografi: Yunanca kesim, dilim, kısım anlamına gelen Tomos kelimesi ile yazmak, kaydetmek anlamına gelen Graphein kelimelerinden gelir. Bilgisayarlı Tomografi (BT) vücut içindeki alanların ayrıntılı resimlerini veya taramalarını oluşturmak için özel röntgen ışını kullanılan bir görüntüleme yöntemidir. Farklı açılardan çekilen röntgen görüntülerini birleştirerek kemik, damar ve yumuşak dokuların kesit görüntülerini oluşturur.

Röntgen: Cihazları gerekli olan süre ve kalitede X ışını elde edilmesini sağlar. Ameliyata gerek kalmadan hastanın içinde neler olduğu görmeyi kolaylaştırır. Kısaca vücudun içinin X ışınları ile görselleştirilmesidir. Bu yöntemle vücutta bulunan pek çok kemik ve dokular görüntülenebilir. Röntgen cihazları radyoskopi ve radyografi olmak üzere farklı çeşitlere sahiptir. Radyoskopi cihazıyla dinamik görüntüleme sağlanır. Radyografi cihazıyla da statik bir görüntüleme yapılır.

Röntgen ve Tomografi Arasındaki Fark Nedir?

Yaşanabilecek olası pek çok sağlık sorunu karşısında vücut üzerindeki sorunları ortaya çıkarabilmek için cihazlar önemli bir yere sahiptir. Bu cihazlar içerisinde MR ile beraber tomografi öne çıkar. Fakat MR yumuşak dokuları tespit ederken, tomografi ise üç boyutlu görüntü almak için kullanılır. Aynı zamanda tomografi sistemi radyasyon üzerinden görüntüleme sağlarken, MR ise manyetik alan sistemli değerlendirir. Aradaki bu fark MR ile tomografiyi birbirinden ayırır.

MR ile görüntülemede Manyetik alan kullanılırken, Tomografi de ise radyasyon kullanır. MR özellikle yumuşak dokuları görüntülemede kullanılırken (kas ve bel fıtığı rahatsızlığı gibi) Tomografi kesitsel 3 boyutlu görüntü almakta kullanılır. Aralarındaki dipğer farkları sıralayacak olursak:

MR çekimi 30 dk gibi bir süreyi bulurken, Tomografi çekimi 5 dk lık bir süre içinde bitmektedir.

MR Cihazı Tomografi cihazına göre daha pahalı bir cihazdır

MR (emar) vücudun yapısal anormalliklerini tespit etmede kullanılan manyetik alanlı ve radyo dalgalı bir görüntüleme cihazıdır. Tomografi (CT) ise bu görüntüleme metodunun tomografi tekniğini kullanmasına verilen addır.

Tomografi mi Daha Ayrıntılı Röntgen Mi?

MR ve tomografi arasında birçok değişik fark bulunmaktadır. Söz gelimi MR görüntüleme sistemi için manyetik alan kullanırken tomografi ise radyasyon kullanır. MR daha çok yumuşak dokuları görüntüleme sistemi açısından değerlendirilmektedir. Tomografi ise daha çok üç boyutlu görüntü almak amaçlı öne çıkan bir sistem olarak ifade edilir. Bu şekilde ortaya çıkan önemli farkları ile beraber sağlık konusunda yoğun olarak kullanılmaktadır.