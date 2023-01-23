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Rota Virüsü Bulaşıcı Mı? Bebeklerde Rota Virüsü Başkasına Geçer Mi, Yetişkinlere Bulaşır Mı?

Rota virüsü bulaşıcı mı ve rota virüsü nasıl bulaşır, konuları tıp literatüründe bir konudur. Enfeksiyon hastalığı olan rota virüsü, özellikle bebeklerde ve çocuklarda görülmektedir. Bağırsakları etkileyen rota virüsü başkasına bulaşır mı, uzmanlarca kanıtlanmıştır. Buna paralel olarak rota virüsü temasla bulaşır mı, sorusuna yüksek bulaşıcı nitelikte olduğu yanıtı verilmiştir. Dünya genelinde çok yaygın olan bu virüs, bebek ve çocuklarda ishal başlangıcının ilk sıralarında yer almaktadır

Giriş Tarihi: 23.01.2023 12:07 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 12:07
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ROTA VİRÜSÜ BULAŞICI MI? BEBEKLERDE ROTA VİRÜSÜ BAŞKASINA GEÇER Mİ, YETİŞKİNLERE BULAŞIR MI?

Rota virüsü bulaşıcı mı ve rota virüsü nasıl bulaşır soruları, dünyada enfeksiyon hastalıkları konularının başında gelmektedir. Bağırsak enfeksiyonu olan rota virüsü, en çok çocukları ve bebekleri etkilemektedir. Ağır bir ishale neden olan rota virüsü temasla bulaşır mı ya da bu soruya paralel olarak: rota virüsü başkasına bulaşır mı, sorularının cevapları evettir. Dünya genelinde hemen her yerde bulunan bu virüs her çocuğa 3-5 yaşına kadar bulaşabilir. Yüksek derecede bulaşıcı olan bu virüse dikkat etmek gerekir.

Rota Virüsü Nedir?

Rota virüsü bağırsak enfeksiyonuna neden olan, dünya çapında çok yaygın olarak görülen bir virüstür. Bu virüsü özellikle bebeklerde ve çocuklarda daha sık görülmekle birlikte ishal başlangıcının ilk nedenlerindendir. Her yerde bulunan rota virüsü her çocuğa 3-5 yaşlarına kadar kesinlikle bulaşır.

Rota Virüsü Bulaşıcı mıdır?

Dünyada her yede görülen ve ishalin en önemli nedenlerinden olan bu virüs aşırı derecede bulaşıcıdır. Virüs en çok çocuk ve bebekleri etkilerken az gelişmiş ülkelerdeki bebek ve çocuklarda daha çok görülmektedir.

Açlık ve kıtlığın yaygın olduğu ve sağlık hizmetlerinin gelişmedir bu ülkelerde bu virüsten ölen bebek ve çocukların sayısı çok fazladır.

Rota Virüsü Tedavisi Nasıldır?

Bütün enfeksiyonal hastalıklarda olduğu üzere düzenli olarak eller yıkanmalıdır. Düzen içeren ve önemli olan sağlık bilgisi kurallarına uyulmalıdır. Hijyenin yanında rota virüsüne karşı alınabilecek en iyi önlem aşıdır. Rota virüsü aşısı yüzde yüz etkili değildir. Ancak aşıyı kullanan ülkelerin ulusal aşı programlarına bakıldığında virüsten kaynaklı enfeksiyonlardan dolayı hastaneye yatma oranlarında %49-92 oranında azalmalar görülmüştür.

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