Sabahları birden fazla alarm kuranlar dikkat! Meğer öyle bir zararı varmış ki…

Sabah alarmınızı ertelemeye veda etme zamanı geldi! Bir hemşire, sizi uyandırmak için birden fazla alarm kurmamanız gerektiğinin endişe verici nedenini açıkladıktan sonra ne yapmanız gerektiğini paylaşıyor.

Giriş Tarihi: 01.08.2024 16:46 PAYLAŞ ABONE OL

Bu dünyada iki tip insan vardır: İlk alarm sesini duyar duymaz yataktan fırlayanlar ve o hayati birkaç dakikayı elde etmek için erteleme düğmesine dört veya beş kez bastıklarını söyleyenler.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, her sabah cep telefonunuzun alarm sesiyle birkaç kez uykunuzdan uyanmanız sizin için iyi değil.