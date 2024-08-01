Sabahları birden fazla alarm kuranlar dikkat! Meğer öyle bir zararı varmış ki…

Bu dünyada iki tip insan vardır: İlk alarm sesini duyar duymaz yataktan fırlayanlar ve o hayati birkaç dakikayı elde etmek için erteleme düğmesine dört veya beş kez bastıklarını söyleyenler.
Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, her sabah cep telefonunuzun alarm sesiyle birkaç kez uykunuzdan uyanmanız sizin için iyi değil.
Bu yaygın uygulamanın neden sizin için iyi olmadığını açıklayan hemşire Jordan Bruss, her sabah birden fazla alarmın sizi sabah daha da yorgun bırakabileceğini anlatan bir video yayınladı.
Beklendiği üzere, izleyiciler, değer verdikleri sabah rutinlerinin sağlıkları için kötü olduğunu duyduklarında pek de mutlu olmadılar.
SABAHLARI KOLAY UYANMANIN YOLU
DÜZENLİ BİR UYKU PROGRAMI UYGULAYIN
Jordan'ın verdiği ilk tavsiye, vücudunuzun doğal olarak uyanmasını sağlayacak düzenli bir uyku programına sahip olmanız oldu.
"İlk adım düzenli bir sirkadiyen ritim sürdürmektir," dedi. "Bu, vücudunuzun uyku döngüsünü doğal olarak düzenlemesine yardımcı olacaktır."
Bunun, her gün aynı saatte yatıp aynı saatte uyanmanız gerektiği anlamına geldiğini açıkladı. Böylece istikrarlı bir iç saat geliştirebilirsiniz.
Jordan, her gün bunu sürdürmenin mümkün olmadığını, sonuçta hiç kimsenin cumartesi gecesi saat 22:00'de yatağa girmek istemediğini, ancak istikrarın anahtar olduğunu söylüyor.
ALIŞKANLIKLARIN DEĞİŞTİRİLEBİLECEĞİNİ UNUTMAYIN
Jordan'ın verdiği ikinci tavsiye ise beyninizin belli bir zaman sonra yeni alışkanlıklar edinme kapasitesine sahip olduğudur.
"Beyninizi yeni alışkanlıklar oluşturmaya yönlendirebilirsiniz," diye açıkladı. "Bunu başarma konusunda çok yeteneklisiniz."
Jordan, 'beyninizi yeniden yapılandırmanın' 'biraz çalışma ve çokça istikrar' gerektirebileceğini kabul ediyor ancak değişime bağlı kalmanın buna değeceğinin sözünü veriyor.