“Sabahları kahve içmeden uyanamıyorum” diyenler dikkat! Uzmanı uyardı: "Sakın içmeyin! Çünkü hormonlarınız..."

Kendisini her ne kadar daha "uyanık" hissetse de bir süre sonra vücudunda ortaya çıkan sivilcelerin sebebini araştırdığında, stres hormonunun yükselmesi nedeniyle gergin bir ruh haliyle sivilcelerin artışını da tetiklediğini keşfetti.

Bu alışkanlıktan vazgeçemeyekler için ise; Olivia farklı bir çözüm yöntemi öneriyor. Kahve içmeden önce minik bir atıştırmalığı öneriyor. Özellikle aç karnına içilmediğinde hormon dengesizliklerinin ve bağırsak sorunlarının da ortadan kalkabileceğini dile getiriyor.