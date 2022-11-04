“Sabahları kahve içmeden uyanamıyorum” diyenler dikkat! Uzmanı uyardı: "Sakın içmeyin! Çünkü hormonlarınız..."

Avustralya'da bir beslenme terapisti olan Olivia, sabahları içilen kahvenin hormonlarda değişime neden olabileceğini belirtti. Kahve sadece asidik yapısıyla mideleri zorlamakla kalmayıp, kortizol seviyelerinde değişim yaratarak stres tepkisine neden oluyor.
Normal şartlar altında bir "savaş ya da kaç" tepkisi olan stres, tehlike altında olmadan tetiklendiğinde önemli sağlık sorunları ve gerginlik hissinin artışına neden oluyor. Bu nedenle Olivia Hedlund, insanların sabahları aç karnına kahve içtiklerinde zaman gerginleşebileceklerini dile getirdi.
"HORMON DENGESİZLİKLERİNE NEDEN OLABİLİR"
Genellikle uyanmayı sağladığı için tercih edilse de aslında vücudunuzu strese sokuyor olabilirsiniz. Hedlund, kahveyle ilgili kendi deneyimlerinden de yola çıkaran önemli örnekler verdi.
Kendisini her ne kadar daha "uyanık" hissetse de bir süre sonra vücudunda ortaya çıkan sivilcelerin sebebini araştırdığında, stres hormonunun yükselmesi nedeniyle gergin bir ruh haliyle sivilcelerin artışını da tetiklediğini keşfetti.
Bu alışkanlıktan vazgeçemeyekler için ise; Olivia farklı bir çözüm yöntemi öneriyor. Kahve içmeden önce minik bir atıştırmalığı öneriyor. Özellikle aç karnına içilmediğinde hormon dengesizliklerinin ve bağırsak sorunlarının da ortadan kalkabileceğini dile getiriyor.
"KADINLAR VE ERKEKLER ÜZERİNDEKİ ETKİLER FARKLI"
Önceki araştırmalar, kahvenin erkekleri ve kadınları farklı şekilde etkilediğini bulmuştu.21.803 Norveçli üzerinde yapılan bir araştırma, belirli kahve türlerinin kalp için daha kötü olabileceğini gösterdi. Üstelik kahvenin etkilerinin de erkekler ve kadınlar için farklı risk faktörlerine sahip olduğu tespit edildi.