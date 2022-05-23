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Sabahları mide bulantısı yaşayanlara şifa olacak yöntem

Sabahlar uyanıldığında karşılaşılan mide bulantısı sorunu, oldukça sık görülen problemlerden biri. Kalktığınızda yaşadığınız bu durum, genellikle gün içerisinde de enerjinizi düşürebilecek önemli sağlık sorunlarından birine dönüşebilir. Bu mide bulantılarından uzak durmak için ise deneyebileceğiniz birkaç pratik yöntem bulunuyor.

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Giriş Tarihi: 23.05.2022 08:37
Sabahları mide bulantısı yaşayanlara şifa olacak yöntem

Özellikle uykudan uyandıktan hemen sonra yaşanan mide bulantıları konusunda bu rahatsızlığa son vermek gerekir. Aslında herkesin mutfağında bulunan birkaç ürün, bu sorunun kökten çözebilir. Peki neler yapılabilir? İşte yöntemleri…

LİMONLU SU

Dönem dönem karşılaşılan sabah mide bulantısı sorununu çözmek için limonlu su deneyebilirsiniz. Limonlu suyun, mide asitlerini dengeleyebilmesi mide bulantısı ve kusmayı engeller. Üstelik sağladığı C vitamini desteği de mide bulantısını engellemeyi başarır.

ZENCEFİLLİ SU

Zencefil mide bulantısı üzerinde oldukça etkili bitkilerden biri. Sabahları mide bulantısıyla uyananlar için en etkili yollardan biri olarak 1 bardak zencefilli su içmek, çözüm olabilir. Kahvaltıdan önce aç karnına içilmesi, midedeki dengeyi sağlayarak çok daha etkili olacaktır.

TUZLU KRAKER

Sabahları mide bulantısı nedeniyle ortaya çıkmış iştahsızlık, kötü hissetme durumu söz konusuyla tuzlu kraker midedeki asit dengesini sağlayarak hem bu kötü hissi bastıracak hem de iştahsızlık sorununu ortadan kaldıracaktır.

NANE LİMON ÇAYI

Sabah uyandığınızda mide bulantısını yaşamak istemiyorsanız nane ve limon çayı tüketebilirsiniz. Nane ve limon bir arada tüketildiğinde mide asitlerini dengeleyebilmesi için sabah kusmlarına kusmalarına engel olur.

YOĞURT

Bağırsak ve mide sağlığını koruma göreviyle bilinen yoğurt, aynı zamanda mide bulantılarını da büyük oranda engeller. Sabahın erken saatlerinde uyandığınız anlarda yaşanan mide bulantısını, yoğurt oldukça rahattır.

REZENE ÇAYI

Rezene çayı, mide bulantısı üzerindeki en etkili besinlerden biridir. Sık sık mide bulantısı sorunuyla karşılaşıyorsanız, rahatça uyuyabilmek ve uyanmak için rezene çayı tüketebilirsiniz. Kendinizi daha rahat hissettiren bu çay, aynı zamanda sakinleştirici özelliklere de sahiptir ve sindirim sistemini düzenler.

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