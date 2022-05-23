Sabahları mide bulantısı yaşayanlara şifa olacak yöntem

Özellikle uykudan uyandıktan hemen sonra yaşanan mide bulantıları konusunda bu rahatsızlığa son vermek gerekir. Aslında herkesin mutfağında bulunan birkaç ürün, bu sorunun kökten çözebilir. Peki neler yapılabilir? İşte yöntemleri…
LİMONLU SU
Dönem dönem karşılaşılan sabah mide bulantısı sorununu çözmek için limonlu su deneyebilirsiniz. Limonlu suyun, mide asitlerini dengeleyebilmesi mide bulantısı ve kusmayı engeller. Üstelik sağladığı C vitamini desteği de mide bulantısını engellemeyi başarır.
ZENCEFİLLİ SU
Zencefil mide bulantısı üzerinde oldukça etkili bitkilerden biri. Sabahları mide bulantısıyla uyananlar için en etkili yollardan biri olarak 1 bardak zencefilli su içmek, çözüm olabilir. Kahvaltıdan önce aç karnına içilmesi, midedeki dengeyi sağlayarak çok daha etkili olacaktır.
TUZLU KRAKER
Sabahları mide bulantısı nedeniyle ortaya çıkmış iştahsızlık, kötü hissetme durumu söz konusuyla tuzlu kraker midedeki asit dengesini sağlayarak hem bu kötü hissi bastıracak hem de iştahsızlık sorununu ortadan kaldıracaktır.
NANE LİMON ÇAYI
Sabah uyandığınızda mide bulantısını yaşamak istemiyorsanız nane ve limon çayı tüketebilirsiniz. Nane ve limon bir arada tüketildiğinde mide asitlerini dengeleyebilmesi için sabah kusmlarına kusmalarına engel olur.
YOĞURT
Bağırsak ve mide sağlığını koruma göreviyle bilinen yoğurt, aynı zamanda mide bulantılarını da büyük oranda engeller. Sabahın erken saatlerinde uyandığınız anlarda yaşanan mide bulantısını, yoğurt oldukça rahattır.
REZENE ÇAYI
Rezene çayı, mide bulantısı üzerindeki en etkili besinlerden biridir. Sık sık mide bulantısı sorunuyla karşılaşıyorsanız, rahatça uyuyabilmek ve uyanmak için rezene çayı tüketebilirsiniz. Kendinizi daha rahat hissettiren bu çay, aynı zamanda sakinleştirici özelliklere de sahiptir ve sindirim sistemini düzenler.