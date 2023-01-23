Saçkıran Bulaşıcı Mı? Berberde Saçkıran Bulaşır Mı, Temasla Başkasına Geçer Mi?

Saçkıran bulaşıcı mı konusu bu problemden uzak kalabilmek için yanıtını bilmek önemlidir. Özellikle etrafında saç kıran olan hastalar varsa ya da kuaföre sık gidiliyorsa son derece titizlik gösterilmesi gereken konulardandır. Saçkıran berberden bulaşır mı sorusu da bu aşamada önemli konular arasında yer alır. Berberde saçkıran bulaşır mı, temasla başkasına geçer mi sorularının tüm yanıtları yazımızın devamından okunabilir.

Saçkıran Nedir, Neden Ortaya Çıkar?

Saç kıran hastalığı son derece rahatsız edici ve estetik kaygılar ortaya çıkaran bir hastalık türüdür. Saç bölgesinin farklı yerlerinde meydana gelen bu hastalık nedeniyle toplu saç dökülmeleri görülür. Dökülmelerin şiddeti kişiden kişiye değişmektedir. Bu hastalığa neden olabilen birçok faktörden bahsetmek mümkün olabilir. Saçkırana neden olan durumlardan bazıları şunlardır:

Stres

Mevsimsel değişimler

Astım

Genetik faktörler

Pernisiyöz anemi

Down Sendromu

Trioid bezi hastalıkları

Vitiligo

Gibi hastalıklar saçkıran hastalığının önemli nedenleri arasında yer alır. Nedenler kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Aynı zamanda belirtiler de kişilerde farklı şekilde ortaya çıkabilir. Hastalığın şiddeti de yine her hastanın yaşadığı problemin boyutlarına göre değişir. En önemli tetikleyici ise stres ve çevresel faktörlerdir.

Saçkıran Bulaşıcı mı?

Saçkıran en rahatsız edici hastalıklar arasındadır. Bu hastalığın bulaşma durumu da bu bakımdan hem hastaları hem de hasta yakınlarını tedirgin eden durumlardan biridir. Saçkıran hastalığı herhangi bir şekilde bulaşıcı değildir. Hastalığın birinden başka birine bulaşması gibi bir durum söz konusu olmaz. Yani kişiden kişiye bulaşan bir hastalık olmadığı için başka kişiler açısından herhangi bir risk taşımaz.

Bununla birlikte saçkıran hastalığı vücudun başka bölümlerine de yayılmaz göstermez. Yani vücudun herhangi bir yerindeki tüylenmeler üzerinde bulaşma riskleri de yoktur. Bu hastalık kişilere özeldir. Nedenlerine bakılarak uygun bir tedavi ile saçkıran hastalığının bulaşma riskleri ortada kaldırılabilir.

Saçkıran Tedavisi Nasıldır?

Halk arasında genelde bulaşıcı olduğuna dair çeşitli söylentiler dolaşsa da saçkıran başka kişilere bulaşan bir hastalık değildir. Ancak ailede bu hastalığı yaşayan kişiler var ise genetik olarak başka bir aile üyesine aktarılma durumu söz konusu olabiliyor. Fakat bu durum da kesinlik arz eden bir durum değildir. Saçkıran tedavisi yapılabilen bir deri hastalığı türüdür. Bu tedavi sürecinde saçkırana neden olan mantarların temizlenmesi üzerinde çalışılır. Uygun mantar ilaçları ile tedavi yapılabilir. Fakat bu konuda alanında uzman bir doktora başvurmak gerekir. Toz, tablet ve krem gibi tedavi eden ilaçlarla kişilerin saçkıran hastalığı sonlandırılabilir.