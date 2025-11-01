Sadece içeni değil çevresini de zehirliyor! Uzmandan uyarı: "Akciğer kanserinde görünmez tehlike"

Dr. Erşan; akciğer kanserinin hem dünyada hem de ülkemizde en sık görülen kanser türlerinden biri olduğunu hatırlatarak erken tanının önemine dikkat çekerek. "Akciğer kanseri çoğu zaman sessiz ilerleyen bir hastalıktır. Uzun süren öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı, balgamda kan ya da açıklanamayan kilo kaybı gibi belirtiler ortaya çıktığında zaman kaybetmeden bir hekime başvurmak gerekir" dedi. Akciğer kanserinin büyük ölçüde önlenebilir bir hastalık olduğunu vurgulayan Dr. Erşan; en önemli risk faktörünün sigara olduğuna dikkat çekerek; "Akciğer kanserlerinin yaklaşık yüzde 90'ı sigara kullanımına bağlı gelişiyor. Her bir sigara, akciğer dokusuna mikroskobik düzeyde zarar verir ve bu hasar zamanla geri dönülmez hale gelir. Üstelik yalnızca içen kişi değil, pasif içiciler de aynı riski taşır. Bu nedenle hem kendi sağlığımız hem de sevdiklerimizin sağlığı için tütünden uzak durmak zorundayız" ifadelerini kullandı. Sigara bırakmak isteyen vatandaşlara da çağrıda bulunan Erşan, şunları kaydetti;



"Bırakmak isteyen hiç kimse yalnız değil. Aile hekimlerimiz, Sağlıklı Hayat Merkezleri bünyesinde hizmet sunan sigara bırakma polikliniklerimiz ve ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı vatandaşlarımıza ücretsiz destek sunuyor. Karar vermek ilk adım, biz her zaman vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz."





"AKCİĞER SAĞLIĞI YAŞAM TARZI İLE YAKINDAN İLGİLİDİR"

Dr. Erşan, akciğer kanserinin yalnızca tütünle değil, çevresel ve yaşam tarzı faktörleriyle de ilişkili olduğunu belirterek; ""Temiz hava, akciğerin en doğal ilacıdır. Özellikle kış aylarında evlerin iyi havalandırılması, soba ve bacaların düzenli kontrol edilmesi gerekir. Hava kirliliği yüksek günlerde dışarıda uzun süre kalmaktan kaçınmak, düzenli yürüyüş yapmak ve sağlıklı beslenmek akciğerleri güçlendirir. Ayrıca grip ve zatürre aşıları, akciğerleri enfeksiyonlara karşı korumada önemli rol oynar" ifadelerini kullandı. Dr. Erşan açıklamasını şu sözlerle tamamladı;



"Akciğer kanseri, geç fark edildiğinde ölümcül olabilir; ancak erken yakalandığında tedavi edilebilir bir hastalıktır. Her birey kendi bedeninin ilk gözlemcisidir. Uzun süren öksürük, göğüs ağrısı veya nefes darlığı gibi belirtiler 'geçer' denilerek ertelenmemelidir. Unutulmamalıdır ki kanserde erken tanı hayat kurtarır."