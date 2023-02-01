Sağ Kasık Ağrısı Neden Olur? Erkeklerde, Kadınlarda ve Hamilelikte Sağ Kasık Ağrısı Nedenleri Nelerdir, Nasıl Geçer?

Günümüzde pek çok kişinin şikâyet ettiği kasık ağrısı, kadınlarda özellikle hamilelik dönemlerinde görülen bir sağlık problemidir. Kadınların yanı sıra erkeklerde de görülebilen sağ kasık ağrısı neden olur soruları çok sık araştırılmıştır. Tüm yaş gruplarında görülen ve gündelik hayatı olumsuz etkileyen kasık ağrısının nedenleri de çeşitlilik göstermiştir. Genelde tek bir nedene dayanmayan kasık ağrısının tümör, fıtık veya travma sebebiyle de görüldüğü tespit edilmiştir. Özellikle bele vuran kasık ağrısının nedenleri neler sorusu çok sık merak edilmiştir. Bu yazımızda sizlere, erkeklerde kadınlarda ve hamilelikte sağ kasık ağrısının nedenleri neler ve nasıl geçer soruları etrafında merak edilen bilgilere yer verdik.

Sağ Kasık Ağrısı Neden Olur?

Sağ kasık ağrısı tüm yaşlarda görülebilen özellikle kadınlarda rastlanan bir problemdir. Kasık ağrısı iç uyluk, üst uyluk ve alt karın bölgesinin birleştiği yerde oluşan bir ağrı çeşididir. Bu duruma yol açan pek çok sebep bulunur. Kas ağrısının nedenleri ürolojik veya nörolojik sebeplerden kaynaklanabilir. Özellikle kadınlarda yumurtalık kisti, vajinal enfeksiyon ve idrar yolu enfeksiyonları gibi hastalıklar kasık ağrısına yol açabilir. Bunların yanı sıra; ağrılı adet görme, bağırsak iltihabı, bel fıtığı, böbrek taşları, karın içi apseler, ameliyat sonrası rahim ağzında daralma sayılabilir. Erkeklerde ise kasık ağrısının nedenleri arasında, kas gerilmesi, kas fıtığı, osteoartrit, sinir sıkışması, piriformis sendromu, spermatosel böbrek taşı, testislerin iltihaplanması gibi problemler sayılabilir. Hamilelik döneminde kadınlarda ise bu dönemde rahim genişler bu da bir dizi yerde kasık ağrısına yol açar. Hamileliğin son aşaması bebeğin kafasının pelvis bölgeye baskı yapıyorsa bu durumda aralıklı olarak ağrıya neden olur.

Sağ Kasık Ağrısı Nasıl Geçer?

Sağ kasık ağrısının açtığı etkiden kurtulmak isteyenler, bu ağrı nasıl geçer sorusuna da cevap arayacaktır. Kasık ağrısına neyin iyi geleceğini anlayabilmek için öncelikle ağrıya neden olan etkenleri tespit etmek gerekecektir. Kişinin bir hekim tarafından muayene olması ağrının nedenini bulmada yardımcı olacaktır. Bu test için genelde kan, idrar, gebelik, dışkı veya kolonoskopi istenir. Bir hastalıktan ötürü ağrı oluştuysa, bunun için bir ağrı kesici ilaç tedavisi uygulanır. Eğer kasık ağrısı regl döneminde oluşuyorsa bunun içi dönemsel olarak hormon ilaçlarının kullanılması gerekir. Eğer cerrahi bir durum söz konusuysa kişiye histerektomi operasyonu uygulanır. Kemik, kas ve fıtık durumlarından ötürü kas ağrısı mevcutsa, bunun için fizik tedavi önerilir. Fizik tedavinin mümkün olmadığı durumlarda ise cerrahi bir müdahale gerekebilir.