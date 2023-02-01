Sağ ve Sol Omuz Ağrısı Neden Olur? Sağ ve Sol Omuzda Ağrı Nedenleri Neler, Nasıl Geçer?

Omuz çıkığı ve kireçlenmesi, sık rastlanan sol omuz ağrısı nedenleri arasında bulunur. Sağ omuz ağrısı nedenleri içinde ise genellikle tendonlarda meydana gelen zedelenme, omuz sıkışması ve donuk omuz bulunur. Farklı birçok nedeni olduğu için insanlar, sol omuz ağrısı neden olur diye sorar. Sol omuzda ağrı sebepleri içinde diğer bir neden ise boyun fıtığı ve kırıktır. Peki sağ omuz neden ağrır? Hastalık belirtisi midir?
Omuz yapısı incelendiğinde, omuz ağrısının kişiden kişiye değişen nedenleri olabilir. Eklemlerde kireçlenme, tendinöz, kas, sinir ve kemiklerde meydana gelen tahribat ağrıların başlıca nedenleri arasındadır. Birçok vakada bu ağrıya omuz tendiniti neden olur. İstirahat ederken veya yoğun fiziksel aktivite esnasında artan bir ağrı meydana gelir. Omuzdan başlar, tüm kola ve hatta ele doğru yayılır. Buna sertlik ve şişme eklenir. Fonksiyonellik kaybedilir ve hareket etmekte güçlük çekilir.
Yaşa bağlı olarak kaslarda ve eklemlerde görülen aşınma
Egzersiz esnasında yapılan yanlış hareketler
Kaslarda meydana gelen tendonlarının iltihaplanması
Tendon yırtılmaları, burkulmalar, çıkıklar, humerus kırıkları, omuz sıkışması, kürek kemiği veya köprücük kemiği) osteoartrit artrit gibi enflamatuar bozukluklar
Kan dolaşımında meydana gelen bozulmalar
Çeşitli kalp rahatsızlıkları
Akciğer hastalıkları
Bursit
Romatizma
Pankreas iltihabı
Dış gebelik
Yumurtalık kistlerinin patlaması
Omuzlar, kolları hareket ettirmeye izin veren eklemlerdir. Bir değil, birkaç eklemden meydana gelir. Sağ ve sol omuz ise bazı organlar ile bağlantılıdır. Sağ omuz ağrısının nedenleri arasında aşağıdakiler bulunur.
Eklem kireçlenmesi
Donuk omuz
Omuz çıkığı
Omuz tendonunda meydana gelen zedelenmeler
Torasik çıkış sendromu
Boyun fıtığı
Torasik çıkış sendromu
Kırık
Zona hastalığı
Whiplash yaralanması (travma sonucu oluşur)
Miyofasiyal ağrı sendromu
Karaciğer ve safra kesesi rahatsızlıkları