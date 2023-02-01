Sağ ve Sol Omuz Ağrısı Neden Olur? Sağ ve Sol Omuzda Ağrı Nedenleri Neler, Nasıl Geçer?

Omuz çıkığı ve kireçlenmesi, sık rastlanan sol omuz ağrısı nedenleri arasında bulunur. Sağ omuz ağrısı nedenleri içinde ise genellikle tendonlarda meydana gelen zedelenme, omuz sıkışması ve donuk omuz bulunur. Farklı birçok nedeni olduğu için insanlar, sol omuz ağrısı neden olur diye sorar. Sol omuzda ağrı sebepleri içinde diğer bir neden ise boyun fıtığı ve kırıktır. Peki sağ omuz neden ağrır? Hastalık belirtisi midir?

Sol Omuz Ağrıları Nedenleri Nelerdir?

Omuz yapısı incelendiğinde, omuz ağrısının kişiden kişiye değişen nedenleri olabilir. Eklemlerde kireçlenme, tendinöz, kas, sinir ve kemiklerde meydana gelen tahribat ağrıların başlıca nedenleri arasındadır. Birçok vakada bu ağrıya omuz tendiniti neden olur. İstirahat ederken veya yoğun fiziksel aktivite esnasında artan bir ağrı meydana gelir. Omuzdan başlar, tüm kola ve hatta ele doğru yayılır. Buna sertlik ve şişme eklenir. Fonksiyonellik kaybedilir ve hareket etmekte güçlük çekilir.

Yaşa bağlı olarak kaslarda ve eklemlerde görülen aşınma

Egzersiz esnasında yapılan yanlış hareketler

Kaslarda meydana gelen tendonlarının iltihaplanması

Tendon yırtılmaları, burkulmalar, çıkıklar, humerus kırıkları, omuz sıkışması, kürek kemiği veya köprücük kemiği) osteoartrit artrit gibi enflamatuar bozukluklar

Kan dolaşımında meydana gelen bozulmalar

Çeşitli kalp rahatsızlıkları

Akciğer hastalıkları

Bursit

Romatizma

Pankreas iltihabı

Dış gebelik

Yumurtalık kistlerinin patlaması

Sağ Omuz Ağrısı Neden Olur?

Omuzlar, kolları hareket ettirmeye izin veren eklemlerdir. Bir değil, birkaç eklemden meydana gelir. Sağ ve sol omuz ise bazı organlar ile bağlantılıdır. Sağ omuz ağrısının nedenleri arasında aşağıdakiler bulunur.

Eklem kireçlenmesi

Donuk omuz

Omuz çıkığı

Omuz tendonunda meydana gelen zedelenmeler

Torasik çıkış sendromu

Boyun fıtığı

Torasik çıkış sendromu

Kırık

Zona hastalığı

Whiplash yaralanması (travma sonucu oluşur)

Miyofasiyal ağrı sendromu

Karaciğer ve safra kesesi rahatsızlıkları