Sağlık Bakanlığından öneri! 18 yaş ve üstü bireyler yılda bir kez...

Bu yıl teması "Kronik Hastalıklarda Tarama ve İzlemler" olarak belirlenen Halk Sağlığı Haftasında 18 yaş ve üzeri bireylerin yılda bir kez aile hekimlerine başvurarak kan basıncı, boy, kilo ve bel çevresi ölçümlerini yaptırması tavsiye ediliyor. 40 yaş ve üzeri kişilerde ise ek olarak kan şekeri ölçümü ve kardiyovasküler risk değerlendirmesi yaptırmaları öneriliyor.

AA Giriş Tarihi: 03.09.2022 12:04 PAYLAŞ ABONE OL

Sağlık Bakanlığı, kronik hastalıklara karşı 18 yaş ve üstü kişilere, yılda en az bir kez kan basıncı, boy, kilo ve bel çevresini ölçtürmelerini, 40 yaş ve üstüne ise bu tetkiklere ilave kan şekeri ve kardiyovasküler risk değerlendirmesi yaptırmalarını tavsiye ediyor. Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, her yıl 3-9 Eylül'de düzenlenen Halk Sağlığı Haftası etkinliklerinin bu yıl teması, "Kronik Hastalıklarda Tarama ve İzlemler" olarak belirlendi.

Türkiye, dünyada en sık görülen, en fazla ölüme, engelliliğe neden olan kalp ve damar hastalıkları, kanserler, diyabet ve kronik hava yolu hastalıkları gibi bulaşıcı olmayan hastalıklara bağlı 70 yaş altındaki erken ölümlerin 2025'e kadar yüzde 25 azaltılmasını hedefliyor. Kronik hastalıklarda, obezite, tütün ürünlerinin kullanımı, sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam en önemli risk faktörleri arasında sayılıyor. Düzenli tarama ve izlemler, hastalıkların önlenmesi ve erken dönemde teşhisi açısından büyük önem taşıyor. Bu kapsamda, aile hekimlerince yapılan tarama ve izlemler ile hastalık riski olan bireylerin erken tespit edilmeleri, sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri konusunda danışmanlık verilerek takip edilmeleri, kronik hastalığı olan bireylerin daha fazla komplikasyon yaşamadan hayatlarını idame ettirmeleri ve yaşam kalitelerini artırmaları hedefleniyor.