Sağlık Bakanlığı’ndan Türkiye’de bir ilk! ‘Ulusal doku ve hücre bankası’ ile tedavide yeni dönem

Sağlık Bakanlığı, 'Ulusal Doku ve Hücre Bankacılığı' sistemiyle hastaların doku ve hücre ürünü ihtiyacını yerli üretimle karşılayacak. Ülke genelinde kurulacak olan 'Hücre ve Doku Ürünleri Üretim Merkezleri'nde ürünler yerli imkânlarla üretilecek. Bu merkezler sayesinde yerli üretim kapasitesi artırılacak.

DİJİTAL ORTAMDA İZLENECEK

Yüksek güvenlikli üretim merkezlerinde geleceğin tedavisi olan kişiye özel doku ve hücre ürünleri üretilecek. Sağlık Bakanlığı, tedavilerin güvenli şekilde uygulanabilmesi için ürünlerin üretimden kullanım aşamasına kadar tüm sürecini dijital ortamda takip edecek. Geliştirilen takip sistemiyle, hangi ürünün, hangi hastaya, nerede ve kim tarafından uygulandığı güvenli şekilde dijital ortamda kayıt altına alınacak.

BİYOGÜVENİRLİLİK

İnsan doku ve hücrelerinden elde edilen hammaddeler, yüksek biyogüvenlik standartları altında toplanacak. Üretim, Hücre ve Doku Ürünleri Üretim Merkezleri'nde, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) denetiminde gerçekleştirilecek. Böylece üretim güvenliği ve ürün kalitesi en üst düzeye çıkarılacak.