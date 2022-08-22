Sağlıklı sanılan o çay zehir deposu çıktı! Gırtlak kanserinin en büyük sebebi

Kanser; herkesin korktuğu, şu an da hala bir tedavi yönteminin arandığı hastalıklardan biri oluyor. Afrika'da çok yaygın olan "mate bitkisi" kanseri fazlasıyla tetikleyip, kötü sonuçlara yol açıyor.Kafeinle dolu bir bitki çayı olan mate, Güney Amerika'nın bazı bölgelerinde oldukça popülerdir. Yapılan araştırmalarda mate çayı ile artan kanser riski arasında endişe verici bir ilişkiye işaret ediyor.

ÇOK SICAK TÜKETMEYİN

Aynı zamanda araştırmacılar, fazla sıcak içecekler tüketmenin gırtlak kanserine yol açtığını söyledi. Kahve ve çayın yemek borusunda termal hasara neden olduğunu söylüyor. Yapılan çalışmalarda, hafif sıcak ya da ılık çay içmekle, sıcak çay içmek karşılaştırıldığında, sıcak çay içmek, yemek borusu kanserinde iki kat artış ile ilişkilendirildi; çok sıcak çay içmekse sekiz kat daha fazla risk artışıyla bağlantılıydı.

Aynı şekilde, bardağa doldurulduktan sonra iki dakikadan daha kısa süre beklemiş çay içmek, dört dakika ya da daha uzun süre beklemiş çay içmekle karşılaştırıldığında, beş kat daha fazla riskle ilişkilendirildi. Fakat sadece sıcak çay kansere neden olmaz. Eğer sürekli sıcak tüketilir ve yanında kötü etkenler varsa bu kanser riskini artırır.