Sağlıklı sanılan o çay zehir deposu çıktı! Gırtlak kanserinin en büyük sebebi

Kanser; herkesin korktuğu, şu an da hala bir tedavi yönteminin arandığı hastalıklardan biri oluyor. Afrika'da çok yaygın olan "mate bitkisi" kanseri fazlasıyla tetikleyip, kötü sonuçlara yol açıyor.Kafeinle dolu bir bitki çayı olan mate, Güney Amerika'nın bazı bölgelerinde oldukça popülerdir. Yapılan araştırmalarda mate çayı ile artan kanser riski arasında endişe verici bir ilişkiye işaret ediyor.
ÇOK SICAK TÜKETMEYİN
Aynı zamanda araştırmacılar, fazla sıcak içecekler tüketmenin gırtlak kanserine yol açtığını söyledi. Kahve ve çayın yemek borusunda termal hasara neden olduğunu söylüyor. Yapılan çalışmalarda, hafif sıcak ya da ılık çay içmekle, sıcak çay içmek karşılaştırıldığında, sıcak çay içmek, yemek borusu kanserinde iki kat artış ile ilişkilendirildi; çok sıcak çay içmekse sekiz kat daha fazla risk artışıyla bağlantılıydı.
Aynı şekilde, bardağa doldurulduktan sonra iki dakikadan daha kısa süre beklemiş çay içmek, dört dakika ya da daha uzun süre beklemiş çay içmekle karşılaştırıldığında, beş kat daha fazla riskle ilişkilendirildi. Fakat sadece sıcak çay kansere neden olmaz. Eğer sürekli sıcak tüketilir ve yanında kötü etkenler varsa bu kanser riskini artırır.
GIRTLAK KANSERİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?
GENÇ YAŞLARDA GIRTLAK KANSERİ GÖRÜLÜR MÜ?
Genelde 50-60 yaşlarında ve erkeklerde görülen gırtlak kanserinin, artık gençlerde ve kadınlarda da artış gösterdiği bildirildi. Bununla beraber, artık bu kanser türünün 30-40 yaşlara kadar düştüğü açıklandı. Eğer erken teşhis konulursa tedaviye %100 yanıt verdiği ve olumlu sonuçlar elde edildiği söylenildi. Doktorlar, belirti gösteren ya da göstermeyenlerin mutlaka yılda bir kez kontrole gitmesi gerektiğini vurguladı.
KANSER ÖNLEYİCİ 3 BESİN
ELMALAR
Yapılan araştırmalar elmanın, polifenollerin antikanser ve tümörle mücadele özelliklerine sahip olduğunu öne sürüyor. Aynı zamanda antioksidan açısından oldukça zengin bir meyvedir. Unutmayın, günde bir elma sizi doktordan uzak tutar!
SEBZELER
Brokoli, karnabahar ve lahana gibi turpgillerden sebzeler C vitamini, K vitamini ve manganez gibi faydalı besinler içerir. Aynı zamanda yapılan araştırmalar kanser hücresinin büyümesini önemli derecede durduğunu söylüyor.
CEVİZ
Ceviz, vücudun ürolitinlere metabolize ettiği pedunculagin adı verilen bir madde içerir. Ürolitinler, östrojen reseptörlerine bağlanan ve meme kanserini önlemede rol oynayabilen bileşiklerdir.