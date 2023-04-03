Sağlıklıyım deyip geçmeyin! Belirti vermeyen kanserlerde yapılması gereken...

MEME KANSERİNDE KADINLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ ÖNEMLİ

Meme kanserinin kadınlar arasında halen en sık görülen kanser türlerinden biri olduğuna değinen Op. Dr. Mollaoğlu, "Meme kanserinde mortaliteyi azaltmanın en önemli yolu, erken tanı ve tedaviden geçmektedir. Erken tanının sağlanması kadınların bu konuda eğitilmesi, bilgilendirilmesi ve tarama programlarının uygulanması ile mümkün olmaktadır" şeklinde konuştu.

Op. Dr. Mollaoğlu, 20 yaş üzeri her kadının düzenli aralıklarla kendi kendine ve doktor ile meme muayenesi yapmasının, 40 yaşında ilk mamografinin çekilmesinin ve 50-69 yaş aralığında düzenli aralıklarla kontrol mamografilerinin uygulanmasının hayati önem taşıdığının altını çizdi.