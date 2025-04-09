Salmonella riskine karşı dikkat! TÜGİS uyardı: "Yediğiniz bu besinler en büyük tehlike!"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan TÜGİS Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nevzat Artık, şunları söyledi: "Etle temas eden yüzeylerde hazırlanan yemeklerde, muhafaza ve ısıtma kurallarına dikkat edilmemiş gıdalarda Salmonella bulaşma ihtimali bulunuyor. Üstelik tehlike yalnızca gıdalarla da sınırlı değil, bazı hayvanlarla temas durumunda da bu risk ortaya çıkabiliyor. Örneğin kaplumbağa, yılan, kertenkele, kuş ve civciv gibi hayvanlarla temasta bulunmak bulaşma yolları arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra hayvanların kürkleri, tüyleri, pulları ya da dışkılarının bulaştığı yüzeylere temas da bulaşma açısından tehlike oluşturuyor.

RESTORAN SİPARİŞLERİ DE RİSK TAŞIYOR

Salmonella tehlikesine karşı alınabilecek en temel önlemse hijyendir. Tavuk eti yıkanmamalı, yumurtaya elle temas edildiğinde eller bol soğuk su ile temizlenmelidir. Soğuk zincir ve sıcak muhafaza kurallarına uyarak tehlikeyi azaltmak mümkün olabilir. Riskten korunmak için sadece evde tedbirli davranmak da ne yazık ki yeterli değil. Dışarıda yemek yeme alışkanlığının oldukça arttığı günümüzde restoranlarda yenilen, eve sipariş verilen ve uygun koşullarda üretilmeyen gıdalar da Salmonella riski taşıyabiliyor."