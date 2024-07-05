Saman nezlesi ve soğuk algınlığı arasındaki fark nedir? Herkes karıştırıyor...

Oğurlu, tanı konurken vücudun alerjenlere karşı ürettiği bir antikor olan immünoglobulin E (IgE) ölçümünün yararlı olduğuna işaret ederek, "Spesifik olarak herhangi bir maddeye karşı vücudun ürettiği immunoglobulin E seviyesi ölçülerek, gıda ve solunum alerjisi olup olmadığı belirlenerek alerji türü tespit edebilir. Herhangi bir alerjene karşı hassasiyetin anlaşılabilmesi için deri prick testi de yapılabilir. Deri prick testinde, ön kol derisinde oluşturulan küçük deliklere alerjen uygulanır ve gelişen reaksiyon ölçülür. Böylece neye karşı alerjiniz olduğu belirlenebilir." ifadelerini kullandı.

Sprey şeklinde kullanıldığı için kortizonun sistemik yan etkilerinin ortaya çıkmadığını vurgulayan Oğurlu, "Bu tür ilaçları kullanmaktan endişe etmemeliyiz. Yine burun akıntısını ve tıkanıklığını giderecek dekonjestan ilaçlardan da yararlanılır. Bunların sistemik yan etkileri olabileceği için uzun süre kullanmak istemeyiz. Alerjik sürece etki eden lökotrien reseptör blokeri gibi başka ilaçlardan da yararlanılabilir. Belirli bir alerjene duyarlılık varsa, bu duyarlılığı ortadan kaldırmak için, aşı tedavisi de denilen immunoterapiden de yararlanılır." açıklamalarında bulundu.

Antihistaminik ilaçların tedavide önemli rol oynadığını vurgulayan Oğurlu, bu ilaçların tablet ve sprey formlarından yararlandığını aynı zamanda kortizon içeren burun spreylerinin de tedavide işe yaradığını aktardı.

Bütün hastalıklarda olduğu gibi alerjik hastalıklarda da korunmanın çok önemli olduğunu belirten Oğurlu, şunları kaydetti:

"Şikayetler mevsimselse ve özellikle belli bir ayda başlıyorsa şikayetler başlar başlamaz, hatta başlamadan önce hekime başvurulması ve tedaviye başlanması ile bulguların ortaya çıkması önlenebilir. Polen sayısının yüksek olduğu ilkbahar ve yaz aylarında arabaların ve evlerin camları kapalı tutulabilir. Elektrikli süpürgelerde ve klimalarda filtreler kullanılabilir. Ev tozu akarlarına karşı korunmak için ev içinde toz çıkarabilecek halı kilim, battaniye gibi ev eşyaları daha az kullanılabilir. Yastıklarda ve yataklarda koruyucu kılıflar kullanılabilir. Evcil hayvanlar yatak odalarından uzak tutulabilir."