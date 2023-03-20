Sarı Kantaron Yağı Ne İşe Yarar? Sarı Kantaron Yağı Faydaları Neler ve Neye İyi Gelir?

Merak edenlere için sarı kantaron yağı ne işe yarar sorusu hakkında araştırma yaptık. Aynı zamanda sarı kantaron yağı neye iyi gelir, nasıl kullanılır gibi konularda edindiğimiz bilgileri de sizlerle paylaşacağız. Birçok yönden faydalı olunduğu bilinse de sarı kantaron yağı faydaları tam olarak bilinmemektedir. Bu yüzden haberimizin kalan kısmında sarı kantaron yağı ne işe yarar sorusunun cevabına ayrıntılarıyla yer verdik.

Sarı Kantaron Yağı Nedir?

Latince ismi Hypericum perforatum olan sarı kantaron bitkisi, ilkbahar ve yaz dönemlerinde çiçek açan, 30-80 cm uzunluğunda, sarı renkli, yabani bir bitkidir. Bitki içeriğinde başta hiperforin olmak üzere pek çok farklı kimyasal bileşik bulunur. Sarı kantaron yağı, sarı kantaron bitkisinin çiçek ve yapraklarından elde edilmektedir. Sarı kantaron yağının üretim aşamasında genellikle zeytinyağından faydalanılır. Bu işlem için bitkinin toprak üstünde kalan kısımları özenle toplanır ve daha sonra yaklaşık 2-3 cm uzunluklarda parçalanarak saf zeytinyağı içeren bir kaba koyulur. Daha iyi çözünmesi için belirli aralıklarla çalkalanan bu karışım, 4-6 hafta kadar oda sıcaklığında ve güneş ışığı altında bekletilir. Daha sonra uygun şekilde süzülen karışım, katı partiküllerden arındırılır ve farklı alanlarda kullanılmak üzere ışıktan korumalı cam şişelere aktarılır.

Sarı Kantaron Yağı Ne İşe Yarar?

En sık yanıkların, yaraların, kesiklerin tedavisinde ve yaşlanma karşıtı özellikleri için sarı kantaron yağı kullanılmaktadır. Sarı kantaron yağının iyileştirici etkileri mantar, virüs ve bakteri ile ilgili problemlerde kendini gösterir. Ayrıca ciltte oluşan yara ve lekelere karşı etkilidir, böcek ısırıklarının iyileşmesine yardımcı olur.

- İltihabı azaltır: Sarı kantaron yağının içerdiği antioksidanlar ve interlökinler, iltihabı azaltır, bu da bu yağı ağrı ve sızı çekenlerin yanı sıra iltihaplanmaya neden olan cilt rahatsızlıkları için pratik bir seçenek haline getirir.

- İyileştirmeyi hızlandırır: Sarı kantaron yağı, hücre onarıcı ve yenileyici etkisi bulunduğu için topikal olarak düzenli bir şekilde kullanıldığında yara, yanık ve akne izlerinin görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca diyabetik ayak ülserlerinin yanı sıra diğer lezyonları tedavi etmek için kullanılmaktadır.

- Cilt sorunlarını tedavi eder: Cilde uygulandığında, sarı kantaron yağı etkilenen bölgeye kan akışını artırarak yanıkları ve sıyrıkları tedavi eder. Kremlerin içindeyken mikroorganizmaları öldürerek açık yaraların temiz kalmasına yardımcı olur. Ayrıca hassas cildi yatıştırmaya yardımcı olduğu da bilinmektedir.

- Enfeksiyonla savaşır: Sarı kantaron yağı güçlü bir antiviraldir. Bakteri ve mantarlara karşı da aynı oranda etkilidir. Cilt üzerinde bu mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlar için kullanılabilmektedir. Ayak mantarı, uçuk, deride oluşan enfeksiyonlarda iyileşme sağlamaktadır.

- Cilt kalitesini iyileştirir: Sarı kantaron yağı topikal uygulaması, doğal yağları ile cildi nemlendirdiğini göstermiştir. Yaşlanma karşıtı etkileri bulunmaktadır. Düzenli uygulama ile cildi sıkılaştırarak ince çizgilerin görünümünü azaltır. Cildin elastikiyetini artırmaktadır. Cilt tonunu eşitlemektedir.

- Saç dökülmesini önler: Zengin bileşenleriyle sarı kantaron yağı, saçı ve saç köklerini beslediği için saç dökülmesini önler. Saçları güçlendirir ve gürleştirir. Saç derisinde oluşan pullanma, kepek ve egzamaya karşı kullanılabilmektedir.

Tüm bunlarla beraber sarı kantaron yağı, şişkinlik, kabızlık ve gaz sancıları, mide rahatsızlıklarını önler, gastrit kaynaklı ağrıların azaltılmasında kullanılır. Egzama, akne ve sivilceler, hemoroidler, boğaz, yutak, deri ve mukoza zarının iltihaplanmasına neden olan bakteriyel ve viral enfeksiyonların tedavisinde bir yardımcı olarak idealdir.

Sarı kantaron yağı, romatizmal ağrıyı hafifletir, şişme, morarma ve varisli damarların neden olduğu sorunlara yardımcı olur. Sarı kantaron yağı ile masaj ağrılı kaslar, romatizma, siyatik, lumbago, varis için de kullanılır.

Sarı Kantaron Yağı Nasıl Kullanılır?

Kantaron yağının yaralar üzerindeki kullanımı şöyledir: Ciltte meydana gelen yanık, yara, sıyrık, güneş yanıkları ve sezaryen yaralarına 8-10 damla kadar kantaron yağı sürün ve yağı masaj yaparak uygulayın.

Mide ve sindirim sistemi için ise kantaron yağının kullanım şekli şudur: Aç karnına sabah ve akşam olmak üzere günde 2 defa 1 tatlı kaşığı içilmesi önerilir. Bu sayede mide koruyucu etki gösterir ve mide ülserini tedavi etmeye destek olur.