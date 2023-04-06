Sarımsağı böyle tükettiğinizde vitamini 10 kat artıyor! İşte bağışıklık sistemini demir gibi sağlamlaştıran yöntem…

10 DAKİKALIK SARIMSAK KURALI NEDİR?
Diyetisyen Moomal Asif, bir Instagram gönderisinde sarımsakla yemek yaparken uymanız gereken 10 dakikalık kuralı paylaştı. Gönderinin başlığı şöyleydi: "Tavadaki iki dakikanın, sarımsağın tüm yararlarını yok ettiğini biliyor muydunuz?" Beslenme uzmanı, sarımsağa ısı uygulandığında, içindeki en aktif bileşen olan allisin'in neredeyse tamamen etkisiz hale geldiğini ve böylece sarımsağın sağlığa olan faydalarını azalttığını açıkladı.
Bununla birlikte, pişirme tekniğinizde yapacağınız basit bir değişiklik, sarımsağın sağlığa olan faydalarını korumaya yardımcı olabileceğini de ekledi. İşte Diyetisyen Moomal Asif, sarımsağın nasıl pişirilmesi gerektiğine dair ipuçları verdi.
İlk olarak sarımsakları ezin ya da güzelce rendeleyin. 10 dakika boyunca ısıdan uzak tutun. Bu süre zarfında maksimum allisin oluşur ve pişirme sırasında bozulmadan kalır. Bunun sonucunda ise, sarımsakları kızartabilir, soteleyebilir, pişirebilirsiniz. Böylece içerisindeki vitaminler kaybolmayacak, sağlığa olan yararı bin kat artacak.
SARIMSAĞIN FAYDALARI NELER?
Sarımsak, antioksidan içeriği yüksek olduğu için oldukça sağlıklı besinlerden biridir. Aynı zamanda bu besin, güçlü antiviral, antibakteriyel ve anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Sarımsağı bu kadar sağlıklı yapan şey ise içerdiği mineral ve vitamin miktarıdır. Sarımsak, yüksek allisin içeriğinin yanı sıra çinko, fosfor ve magnezyum gibi minerallerle doludur.
İşte sarımsak yemenin sağlığa faydalarından bazıları:
Soğuk algınlığı ve gribi önler
Kalp sağlığını iyileştirir
Beyin fonksiyonunu geliştirir
Sindirime yardımcı olur
Kan şekerini dengeler
Bağışıklığı artırır
Cildi sağlıklı yapar
Kilo kaybını teşvik eder
Atletik performansı artırır
KANSERDEN KORUYOR
Yapılan araştırmalara göre, taze sarımsak tüketmek kolon kanseri riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Iowa Kadın Sağlığı Araştırmasına göre, düzenli olarak sebze ve meyvelerle birlikte sarımsak yiyen kadınların, kolon kanserine yakalanma şansının yüzde 35 daha düşük olduğunu tespit etti. Ancak araştırmacılar, bu alanda hala daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu bildirdi.
SARIMSAK YÜKSEK TANSİYONU DÜŞÜRÜR
İnme ve kalp krizi, dünya çapında en önemli sağlık sorunlarından ikisidir. Yüksek tansiyon, kalp hastalığı için önemli bir risk faktörüdür. Hatta yüksek tansiyonun, inme ve kalp krizlerinin yaklaşık %70'ine neden olduğu düşünülmektedir. Ayrıca yüksek tansiyon, dünya çapında ölümlerin yüzde 13,5'inin nedenidir.
Doğal bir antibiyotik kaynağı olarak bilinen sarımsak, yüksek tansiyonu olan kişiler için de oldukça faydalıdır. Tansiyon hastaları tarafından düzenli olarak kullanılan sarımsak, aynı zamanda kan basıncını da düşürme özelliğine sahiptir. Her ne kadar sarımsağın yüksek tansiyona iyi geldiği bilinse de, herhangi bir reaksiyona karşı tansiyon hastalarının, sarımsağın ne kadar tüketilmesi gerektiğine dair mutlaka bir uzmana danışmalı.