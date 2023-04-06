Haberler Roza Haberleri Sağlık Haberleri Sarımsağı böyle tükettiğinizde vitamini 10 kat artıyor! İşte bağışıklık sistemini demir gibi sağlamlaştıran yöntem…

Sarımsağı böyle tükettiğinizde vitamini 10 kat artıyor! İşte bağışıklık sistemini demir gibi sağlamlaştıran yöntem…

Reçetesiz antibiyotik olarak bilinen sarımsak; bağırsakları temizliyor, kansere karşı koruma sağlıyor ve bağışıklık sistemini çelik gibi güçlendirerek hastalıklara karşı kalkan oluyor. Vücudu korumaya yardımcı olan bu besine, bahsedeceğimiz yöntemi uyguladığınızda faydasını tam olarak göreceksiniz! İşte sarımsak tüketmeden önce uygulamanız gereken 10 dakika kuralı.

Giriş Tarihi: 06.04.2023 09:24 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 09:51
ABONE OL
Sarımsağı böyle tükettiğinizde vitamini 10 kat artıyor! İşte bağışıklık sistemini demir gibi sağlamlaştıran yöntem…
Halk arasında doğal antibiyotik olarak bilinen sarımsağın sağlık üzerindeki olumlu etkileri saymakla bitmiyor. Enfeksiyona karşı adeta kalkan olan bu doğal şifacı; allicin, demir, potasyum, magnezyum fosfor, çinko, vitamin B1-B2-B3 ve C vitamini içerir. Böylesine faydalı bir besinin tüketim şekli de son derece önemli. On dakika kuralına uygun tüketilen sarımsağın, faydaları da 10 kat artıyor.



10 DAKİKALIK SARIMSAK KURALI NEDİR?

Diyetisyen Moomal Asif, bir Instagram gönderisinde sarımsakla yemek yaparken uymanız gereken 10 dakikalık kuralı paylaştı. Gönderinin başlığı şöyleydi: "Tavadaki iki dakikanın, sarımsağın tüm yararlarını yok ettiğini biliyor muydunuz?" Beslenme uzmanı, sarımsağa ısı uygulandığında, içindeki en aktif bileşen olan allisin'in neredeyse tamamen etkisiz hale geldiğini ve böylece sarımsağın sağlığa olan faydalarını azalttığını açıkladı.

Bununla birlikte, pişirme tekniğinizde yapacağınız basit bir değişiklik, sarımsağın sağlığa olan faydalarını korumaya yardımcı olabileceğini de ekledi. İşte Diyetisyen Moomal Asif, sarımsağın nasıl pişirilmesi gerektiğine dair ipuçları verdi.



İlk olarak sarımsakları ezin ya da güzelce rendeleyin. 10 dakika boyunca ısıdan uzak tutun. Bu süre zarfında maksimum allisin oluşur ve pişirme sırasında bozulmadan kalır. Bunun sonucunda ise, sarımsakları kızartabilir, soteleyebilir, pişirebilirsiniz. Böylece içerisindeki vitaminler kaybolmayacak, sağlığa olan yararı bin kat artacak.

SARIMSAĞIN FAYDALARI NELER?

Sarımsak, antioksidan içeriği yüksek olduğu için oldukça sağlıklı besinlerden biridir. Aynı zamanda bu besin, güçlü antiviral, antibakteriyel ve anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Sarımsağı bu kadar sağlıklı yapan şey ise içerdiği mineral ve vitamin miktarıdır. Sarımsak, yüksek allisin içeriğinin yanı sıra çinko, fosfor ve magnezyum gibi minerallerle doludur.

İşte sarımsak yemenin sağlığa faydalarından bazıları:

Soğuk algınlığı ve gribi önler

Kalp sağlığını iyileştirir

Beyin fonksiyonunu geliştirir

Sindirime yardımcı olur

Kan şekerini dengeler

Bağışıklığı artırır

Cildi sağlıklı yapar

Kilo kaybını teşvik eder

Atletik performansı artırır



KANSERDEN KORUYOR

Yapılan araştırmalara göre, taze sarımsak tüketmek kolon kanseri riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Iowa Kadın Sağlığı Araştırmasına göre, düzenli olarak sebze ve meyvelerle birlikte sarımsak yiyen kadınların, kolon kanserine yakalanma şansının yüzde 35 daha düşük olduğunu tespit etti. Ancak araştırmacılar, bu alanda hala daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu bildirdi.



SARIMSAK YÜKSEK TANSİYONU DÜŞÜRÜR

İnme ve kalp krizi, dünya çapında en önemli sağlık sorunlarından ikisidir. Yüksek tansiyon, kalp hastalığı için önemli bir risk faktörüdür. Hatta yüksek tansiyonun, inme ve kalp krizlerinin yaklaşık %70'ine neden olduğu düşünülmektedir. Ayrıca yüksek tansiyon, dünya çapında ölümlerin yüzde 13,5'inin nedenidir.



Doğal bir antibiyotik kaynağı olarak bilinen sarımsak, yüksek tansiyonu olan kişiler için de oldukça faydalıdır. Tansiyon hastaları tarafından düzenli olarak kullanılan sarımsak, aynı zamanda kan basıncını da düşürme özelliğine sahiptir. Her ne kadar sarımsağın yüksek tansiyona iyi geldiği bilinse de, herhangi bir reaksiyona karşı tansiyon hastalarının, sarımsağın ne kadar tüketilmesi gerektiğine dair mutlaka bir uzmana danışmalı.

SON DAKİKA SON DAKİKA