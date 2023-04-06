Sarımsağı böyle tükettiğinizde vitamini 10 kat artıyor! İşte bağışıklık sistemini demir gibi sağlamlaştıran yöntem…

Halk arasında doğal antibiyotik olarak bilinen sarımsağın sağlık üzerindeki olumlu etkileri saymakla bitmiyor. Enfeksiyona karşı adeta kalkan olan bu doğal şifacı; allicin, demir, potasyum, magnezyum fosfor, çinko, vitamin B1-B2-B3 ve C vitamini içerir. Böylesine faydalı bir besinin tüketim şekli de son derece önemli. On dakika kuralına uygun tüketilen sarımsağın, faydaları da 10 kat artıyor.





10 DAKİKALIK SARIMSAK KURALI NEDİR?

Diyetisyen Moomal Asif, bir Instagram gönderisinde sarımsakla yemek yaparken uymanız gereken 10 dakikalık kuralı paylaştı. Gönderinin başlığı şöyleydi: "Tavadaki iki dakikanın, sarımsağın tüm yararlarını yok ettiğini biliyor muydunuz?" Beslenme uzmanı, sarımsağa ısı uygulandığında, içindeki en aktif bileşen olan allisin'in neredeyse tamamen etkisiz hale geldiğini ve böylece sarımsağın sağlığa olan faydalarını azalttığını açıkladı.

Bununla birlikte, pişirme tekniğinizde yapacağınız basit bir değişiklik, sarımsağın sağlığa olan faydalarını korumaya yardımcı olabileceğini de ekledi. İşte Diyetisyen Moomal Asif, sarımsağın nasıl pişirilmesi gerektiğine dair ipuçları verdi.