Şaşırtan çalışma: Mutlu evlilik bu hastalık riskini bitiriyor!

BMJ Open Diabetes Research & Care dergisinde yayınlanan bir araştırma, evliliğin aslında bazı "sağlık yararları" olabileceğini gösterdi. Araştırmacılar, 2004'ten 2013'e kadar, İngiliz Uzun Süreli Yaşlanma Çalışması'ndaki 50 ila 89 yaşları arasındaki ve hiç diyabet teşhisi konmamış 3.335 katılımcının verilerini inceledi.

"BİRÇOK DEĞİŞKEN İNCELENDİ"

Her iki yılda bir, bireylerin verileri ve her iki dalgada da biyobelirteç verileri toplandı. Yaş, gelir, vücut kitle indeksi, fiziksel aktivite miktarı, sigara içme, depresyon ve sosyal etkileşim, araştırmacıların veri elde ettiği değişkenler, bu verilerden sadece birkaçıydı.

Diyabetle ilişkili yüksek kan şekeri, yüksek HbA1c seviyeleri ile gösterilir. Çalışma, evli olmanın, önceki iki ila üç ay boyunca ortalama kan şekeri (glikoz) seviyelerini yansıtan azalmış HbA1c testi sonuçlarıyla ilişkili olduğunu tespit etti.