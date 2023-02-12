Şaşırtan çalışma: Mutlu evlilik bu hastalık riskini bitiriyor!

BMJ Open Diabetes Research & Care dergisinde yayınlanan bir araştırma, evliliğin aslında bazı "sağlık yararları" olabileceğini gösterdi. Araştırmacılar, 2004'ten 2013'e kadar, İngiliz Uzun Süreli Yaşlanma Çalışması'ndaki 50 ila 89 yaşları arasındaki ve hiç diyabet teşhisi konmamış 3.335 katılımcının verilerini inceledi.
"BİRÇOK DEĞİŞKEN İNCELENDİ"
Her iki yılda bir, bireylerin verileri ve her iki dalgada da biyobelirteç verileri toplandı. Yaş, gelir, vücut kitle indeksi, fiziksel aktivite miktarı, sigara içme, depresyon ve sosyal etkileşim, araştırmacıların veri elde ettiği değişkenler, bu verilerden sadece birkaçıydı.
Diyabetle ilişkili yüksek kan şekeri, yüksek HbA1c seviyeleri ile gösterilir. Çalışma, evli olmanın, önceki iki ila üç ay boyunca ortalama kan şekeri (glikoz) seviyelerini yansıtan azalmış HbA1c testi sonuçlarıyla ilişkili olduğunu tespit etti.
"SAĞLIĞI DAHA KÖTÜ OLANLARIN DAHA YÜKSEK BOŞANMA ORANI MEVCUT"
2. dalgada (2004 - 2005) yanıt verenlerin %75'inden fazlası ya evli ya da birlikte yaşıyordu. Katılımcıların HbA1c seviyeleri, boşanma gibi evlilik çalkantılarından sonra önemli ölçüde değişti. Gergin veya destekleyici fark etmeksizin, ilişki kalitesinin HbA1c üzerinde büyük bir etkisi olmadı.
Araştırmacılar, bu gözlemsel bir çalışma olduğu için nedeninin belirlenemediğini belirtiyor. Ayrıca, sağlığı daha kötü olanların daha yüksek boşanma oranlarına sahip olma ihtimalini de açık bırakıyorlar.
"EVLİ KİŞİLERİN KALP KRİZİ RİSKİ %14 DAHA DÜŞÜK"
Önceki araştırmalara göre, evliliğin başka sağlık avantajları da var. Örneğin, 2016 yılında İngiltere'de yapılan bir araştırma, evli kişilerin kalp krizinden ölüm oranının evli olmayan kişilere göre %14 daha düşük olduğunu buldu. Araştırmacılara göre, bunun sorumlusu eşin olay sonrası fiziksel ve zihinsel desteği olabilir.
Farklı bir araştırmaya göre mutlu evliliklerde orta yaşlı kadınlar sağlık açısından bekar veya mutsuz evliliklerde olan kadınlara göre daha avantajlı. İlişkilerinde mutlu olan kadınların, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve yüksek vücut kitle indeksi gibi kardiyovasküler hastalıklar için risk faktörlerini yaşama olasılığı daha düşüktür.