Şeker hastalarına şifa olan 6 alışkanlık! Uzmanlar uyardı: "Düzenli olarak..."

Uluslararası Diyabet Federasyonu verilerine göre Türkiye’de yetişkinlerin yaklaşık yüzde 16’sı diyabetli. Dünya genelinde ise bu oran yetişkin nüfusun yüzde 13-14’ü. Yani her 7 kişiden biri diyabetli. Uzmanlar, “Akdeniz tipi beslenin, hareket edin, yılda bir kez açlık kan şekerinizi ölçtürün” uyarısında bulunuyor.

14 Kasım Dünya Diyabet Günü. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Funda Öztürk, bu artışın temel nedenlerinin başında sağlıksız yaşam, beslenme alışkanlıklarındaki değişim ve obezitenin geldiğini söyledi.





12 MİLYON DİYABETLİ VAR

Ülkemizde yaşayan 12 milyon civarında diyabetli var. 3 milyon kişi ise diyabetli olduğunun farkında bile değil. Bu oranlar özellikle 30 yılda önemli ölçüde artış gösterdi. Uzm. Dr. Öztürk, "Ancak doğru yaşam tarzı değişiklikleriyle diyabet büyük ölçüde önlenebilir. Diyabet sadece tedavi edilmesi gereken bir hastalık değil, aynı zamanda önlenmesi mümkün bir halk sağlığı sorunu" dedi. Uzm. Dr. Öztürk, diyabeti önlemek için tavsiyelerde bulundu...