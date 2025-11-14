Şeker hastalarına şifa olan 6 alışkanlık! Uzmanlar uyardı: "Düzenli olarak..."

AKDENİZ DİYETİ
Yapılan çalışmaların, Akdeniz tarzı beslenmeye uyum sağlayan kişilerde tip 2 diyabet riskinin yüzde 20-30 daha düşük olduğunun gösterildiğini belirten Uzm Dr. Öztürk, şöyle dedi: "2024'te Çin'de 12 bin 575 kişiyle yapılan bir çalışmada Akdeniz diyetine uyum arttıkça yeni diyabet gelişim riskinin yüzde 17 azaldığı görüldü. Sebze-meyve, tam tahıllar, baklagiller, kuruyemişler, balık ve sağlıklı yağlar ön planda olmalı. Kırmızı ve işlenmiş etler, rafine karbonhidratlar ve şekerli yiyeceklerden uzak durulmalı."
AİLE RİSKİNİZİ ÖĞRENİN
Diyabetin genetik yatkınlığın etkili olduğu hastalıklardan biri olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Öztürk, "Birinci derece yakınlarınızda tip 2 diyabet varsa sizin de diyabet riskinizin yüksek olabileceğini unutmayın. Ailenizdeki birinci ve ikinci derece yakınlarınızın hangi hastalıkları taşıdığını öğrenin ve yaşam tarzı değişiklikleriniz için bunu bir uyarı işareti olarak görün" dedi.
AÇLIK KAN ŞEKERİNE BAKTIRIN
Uzm. Dr. Öztürk, 45 yaş üstü bireyler için yılda en az bir kez açlık kan şekeri, HbA1c gibi testlerin yapılması gerektiğini söyleyerek, "Erken tanı ve önlem açısından bu oldukça önemlidir" diye konuştu.