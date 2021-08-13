Şeker hastalığından ve diyabetten koruyor! O muhteşem lezzeti daha çok yemek isteyeceksiniz

Turşu, hem yaz aylarında hem de kış aylarında rahatlıkla tüketilebilecek besinler arasında yerini alıyor. Fakat buradaki en önemli konu, lezzetinin yanında ne kadar faydalı olduğu ile ilgili tartışmalar. Turşu suyu farklı şekillerde yapılsa da aslında fermente bir gıda olması nedeniyle birbirinden farklı faydalara sahip.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 13.08.2021 17:00

Turşu tüketmeyi daha zevkli hale getirecek tüm bu faydalar, aynı zamanda hangi oranda tüketmeniz gerektiğini ve nasıl bir turşu suyu tercih etmeniz gerektiği ile bilgileri de önemli kılıyor. İşte turşu suyunun faydaları…

KRAMPLARI AZALTIR Özellikle susuzluktan kaynaklanan krampları azaltmayı sağlayan turşu suyu, en iyi takviyelerden biri. Bedenin birçok noktasında ortaya çıksa da özellikle bacaklarda ortaya çıkan kramplar, yoğun terleme, su kaybı ve yeterince su içmemek gibi nedenlere sahiptir. Turşu suyu ise bu susuzluktan kaynaklanan krampları ortadan kaldıracaktır. DİRENCİ ARTIRIR Bedeninizin yeterince güçlü olmadığından şikayetçiyseniz turşu suyunu beslenme düzeninize ekleyebilirsiniz. Fermente yapısı, ihtiyacınız olan desteği sağlayarak vücudunuzun direncini artıracaktır.

SİNDİRİMİ DÜZENLER Kaliteli şekilde doğal olarak üretilmiş bir turşu suyu, fermente yapısı ve içerisindeki probiyotikler sayesinde bağırsak florasını düzenler. Bu sayede sindirim sisteminizi de düzene sokar. KİLO VERMEYE YARDIMCI MIDIR? İçeriğindeki yoğun sodyum nedeniyle vücutta su tutmaya neden olabilir. Fakat aslında diyetiniz beslenme düzeniniz ve egzersiz programınızla ilişkili olması nedeniyle farklılık gösterecektir. Yoğun egzersiz programında su kaybı yaşamanız halinde turşu suyu tüketmeniz faydalı olacaktır. KAN ŞEKERİNİ DENGELER Sirke ile yapılan turşu suyu, insülin direncini artırarak kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur. Yapılan bazı bilimsel çalışmalar sonucunda yemekten önce tüketilen turşu suyunun tip 2 diyabete sahip kişilerin kan şekerini düzenlemede etkili sonuçlar verdiği görüldü.