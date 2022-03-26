Şeker hastalığını yok eden altın çay mucizesi! Gün içinde 3 fincan yetiyor

Pankreas, insülin adı verilen bir hormon salgılar ve bu sürecin birincil rolü kan şekerini düzenlemektir. Ancak tip 2 diyabetiniz varsa bu mekanizma düzgün çalışmıyor. Sonuçta tedavi edilmediği takdirde her türlü komplikasyona neden olabilecek dengesiz kan şekeri seviyeleri ortaya çıkar.

İran'da yapılan bir araştırmaya göre, kan şekeri seviyeleri yemek yedikten sonra yükseliyor, ancak papatya çayı içerek onları kontrol altına alabilirsiniz. Nutrition dergisinde yayınlanan çalışma, günde üç fincan papatya çayı içmenin tip 2 diyabetli kişilerde kan şekeri (şeker) seviyelerinin kontrolünü iyileştirebileceğini buldu. Ancak bu araştırma sonucunu uygulamadan önce mutlaka kendi doktorunuza danışmalı ve doktorunuz uygun gördüğü takdirde uygulamaya başlayabilirsiniz. Olası yan etkileri ve alerjij durumları göz ardı etmemeli, bilinçli bir şekilde uygulamalısınız.







Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesi'nden araştırmacılar, papatya çayının etkilerinin tip 2 deneklerde glisemik kontrol ve antioksidan düzeylerini nasıl etkileyeceğini araştırmayı amaçladı. Antioksidanlar, hücre hasarına karşı koruyan veya geciktiren kimyasallardır.

Hepsi 30 ila 60 yaşları arasında olan tip 2 diyabetli altmış dört katılımcı işe alındı. Sekiz hafta boyunca yemeklerden hemen sonra günde üç kez papatya çayı içtiler. Bir kontrol grubu da bu rutini takip etti, ancak bunun yerine su içtiler.

Diabetes.co.uk'nin bildirdiğine göre, papatya çayı grubunun HbA1c ve serum insülin seviyelerini "önemli ölçüde" azalttığı ve ayrıca toplam antioksidan kapasitesini kontrol grubuna kıyasla önemli ölçüde artırdığı bildirildi.

HbA1c terimi, glike edilmiş hemoglobine karşılık gelir. Vücudunuzdaki oksijeni taşıyan kırmızı kan hücreleri içindeki bir protein olan hemoglobin, kandaki glikoz ile birleşerek "glikoz" hale geldiğinde gelişir.





Araştırmadaki araştırmacılar, papatya çayının diyabet risk faktörlerini azaltmada faydalı olabileceği sonucuna vardı. "Kısa süreli papatya çayı alımı, tip 2 diyabetli hastalarda glisemik kontrol ve antioksidan durumu üzerinde faydalı etkilere sahiptir" sonucuna ulaşıldı.

Ancak araştırmacılar, önemli klinik gelişmeler göstermek için daha büyük bir örneklem popülasyonunun ve daha uzun bir müdahale süresinin gerekli olacağını kaydetti.

KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜRMEK İÇİN GENEL İPUÇLARI

Genel bir kural olarak, karbonhidratlar vücudunuz tarafından hızlı bir şekilde parçalandığından ve kan şekerinde hızlı bir artışa neden olduğundan, belirli karbonhidratları hafifletmelisiniz.

Vücudunuz tarafından hızla parçalanan ve kan şekerinde hızlı bir artışa neden olan karbonhidratlı yiyecekler, yüksek bir glisemik indeks (GI) değerine sahiptir. GI, karbonhidrat içeren gıdalar için bir derecelendirme sistemidir.

Her bir yiyeceğin kendi başına yendiği zaman kan şekeri (glikoz) seviyenizi ne kadar hızlı etkilediğini gösterir.

Yüksek GI gıdalar şunları içerir:





Şeker ve şekerli yiyecekler

Şekerli meşrubatlar

Beyaz ekmek

Patates

Beyaz pirinç

Düşük veya orta GI gıdalar daha yavaş parçalanır ve zamanla kan şekeri seviyelerinde kademeli bir artışa neden olur. Bazı meyve ve sebzeleri, bakliyatları ve yulaf lapası gibi tam tahıllı yiyecekleri içerir.

TİP 2 DİYABET BELİRTİLERİ





Birçok insan farkında olmadan tip 2 diyabet hastasıdır. Bunun nedeni, semptomların her zaman net şekilde ortaya çıkmamasıdır.

Tip 2 diyabet belirtileri şunları içerir: