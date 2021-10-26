Şeker hastalığının yeni belirtisi ortaya çıktı: Tırnaklarınızdaki bu renge dikkat!

Bu durum vücuttaki organ sistemlerini etkiler ve sıklıkla cilt, saç ve tırnak görünümünde kendini gösterir. Örneğin, zayıf periferik dolaşım, ayaklarda his kaybına veya tırnakların görünümünde değişikliğe yol açar.

Araştırmacılar, uzun süredir devam eden gliseminin bir sonucu olarak tırnağın renginde ve dokusunda oluşabilecek başka değişiklikleri de keşfettiler.

"Birçok yaygın hastalık, tırnaklarınızın görünümüyle kendini gösterebilir ve tırnağın dibindeki hafif kızarıklık diyabet belirtisi olabilir. Tırnaktaki şekil, kalınlık, yüzeye bakıldığında dokusu, tırnağın rengi, tırnağın tırnak yatağından ayrılıp ayrılmadığının her zaman farkında olmak önemlidir."

"SARI, KALIN VE KIRILGAN TIRNAKLARA DİKKAT!"

Journal Dermatologic Therapy'de yayınlanan bir çalışmada, araştırmacılar; "Zamanla birçok şeker hastası sarı, kalınlaşmış ve bazen kırılgan, çıkıntılı ve kırılgan tırnaklar geliştirir. Diyabetik tırnaklarda görülen bazı fiziksel özellikler ve yaşlanma ile görülenler arasında kesin bir örtüşme var.Diyabetin yaşlanmayla ilişkili tırnak değişikliklerini şiddetlendirip şiddetlendirmediği ve bunun tersi de belirsiz" açıklamasında bulundular.

Araştırmacılar ayrıca, sinir hasarı ve glisemi enfeksiyon riskini artırdığı için diyabetli kişilerin tırnak enfeksiyonlarına eğilimli olduğunu bulmuşlardır.