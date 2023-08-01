Serinlemek isterken sağlığınızdan olmayın! Bu hata kalp hastalıklarını tetikliyor...

Türkiye'de yazın en sıcak günlerinin yaşandığı bu dönemde ani bir şekilde soğuk su ve buzlu içecek tüketenlerin bir kez daha düşünmesi gerektiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Hakani Hazar, uyarılarda bulundu. Dr. Öğr. Üyesi Hazar, bunaltıcı sıcaklarla karşı karşıya kalanların rahatlamak için hızlı soğuk su, buzlu çay-kahve veya meşrubat içerek farkında olmadan sağlıklarını riske attıklarına dikkat çekti.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ İÇİN TEHLİKELİ OLABİLİR

Buzlu su, buzlu çay, buzlu kahve gibi içecekleri aniden tüketmenin sağlık için tehlikeli olduğunu vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Hazar, şu bilgileri paylaştı:

"Gün içinde vücudun ihtiyaç duyduğu miktarda su içmek, sağlıklı bir yaşam için son derece önemlidir. Hem fiziksel hem de zihinsel sağlığın başlıca kuralı olan su içmek, metabolizmanın da daha hızlı çalışmasına yardımcı olur. Vücuttaki organların, dokuların sağlığı için bu kadar gerekli olan su içmeyle ilgili bazı teoriler ortaya atılmıştır. Bunlardan biri de suyun sıcak mı yoksa soğuk mu içilmesi gerektiğidir. Kimi görüşler soğuk su içmenin çok faydalı olduğu yönündeyken, kimi görüşler ise son derece sağlıksız olduğunu savunmaktadır. Oysa soğuk içecekler vücuttaki mukus miktarının artmasına neden olabilir. Bu durum bağışıklık sistemi için önemli bir tehlikedir ve zamanla daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir."