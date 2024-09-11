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Sesten yüksek tansiyon teşhisi! Bilim insanlarının son araştırması şaşırttı...

Yüksek tansiyon, beraberinde birçok hastalığı getirebilen ve sonuçları ölümcül olabilen bir sağlık sorunu. Bu nedenle erken teşhisi ve tedavisi de büyük önem taşıyor. Kanada'da yapılan bir araştırmada kişilere ait ses kayıtları kullanılarak yüksek tansiyon olarak da bilinen hipertansiyon hastalığının yapay zeka temelli bir yöntemle teşhis edilebildiği belirlendi.

AA
Giriş Tarihi: 11.09.2024 12:31 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 12:31
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ARAŞTIRMACILAR, İNSANLARIN SESİNİ KULLANARAK HİPERTANSİYONU TESPİT EDEBİLDİKLERİNİ BİLDİRDİ

Kanada'da bulunan Klick Labs tarafından yapılan çalışmaya katılan 245 kişiden 2 hafta boyunca günde 6 kez seslerini, bilim insanları tarafından geliştirilen mobil uygulamaya kaydetmeleri istendi.

Araştırmacılar, uygulamada, ses perdesindeki değişkenlik gibi insan kulağının ayırt edemediği ve ses verisini karakterize edecek birtakım bilgileri çıkarmayı sağlayan yüzlerce vokal biyobelirteci analiz etmek için yapay zeka algoritmalarından yararlandı. Mobil uygulamanın kadınlarda yüzde 84, erkeklerde de yüzde 77'ye varan doğruluk oranıyla hipertansiyonu tespit ettiği belirtildi.

Çalışmanın baş yazarı Yan Fossat, "Hipertansiyonu tespit etmenin daha erişilebilir bir yolunu keşfettik. Tekniğin, bu yaygın küresel sağlık sorununa daha erken müdahale edilmesini sağlayacağını umuyoruz." ifadesini kullandı.

Araştırmanın detaylarına "IEEE Access" dergisinde yer verildi.

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