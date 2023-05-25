Sıcak havalar bu rahatsızlıkları tetikliyor! Özellikle bu yaş grubundakiler dikkat...

Havaların yavaş yavaş ısınması alınması gereken önlemleri de beraberinde getiriyor. Özellikle sıcak havalardan en çok etkilenen gruptan olan çocukların sıcaktan ve susuzluktan korunması büyük önem taşıyor. Konu hakkında konuşan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Hale Molla Kafi, ailelere uyarılarda bulunurken nelere dikkat edilmesi gerektiğini de anlattı.

DHA Giriş Tarihi: 25.05.2023 15:23 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 15:23 PAYLAŞ ABONE OL

Mevsim geçişlerinin yetişkinler kadar çocukları da sağlık açısından olumsuz etkilediğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hale Molla Kafi, "Özellikle de ilkbahardan yaza geçişlerde bazı sağlık sorunlarını yaşayabilirler. Günlerin de uzamasıyla park gibi açık alanlarda daha fazla zaman geçirilir. Bu da çocukların sağlık dengelerinde değişikliğe sebep olabilir. Ailelerin çocuklarının sağlık durumlarıyla ilgili tedbir alması gerekebilir" dedi.

Uz. Dr. Kafi, ilkbahardan yaza geçişte ve yaz mevsiminde en sık görülecek sağlık sorunları konusunda şu ifadeleri kullandı:



"Yaz aylarındaki sağlık sorunlarının en başında sıvı kaybı yer alır. Sıvı kaybı birkaç sebeple meydana gelebilir. Çok terleme, az su tüketme ve ishal yoluyla olabilir. Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte terleme ve gizli su kaybı oluşur. Eğer çocuklar bu kaybı kapatacak kadar su tüketmezse sıvı kaybına ve dehidrasyon meydana gelir. Bu da tedavi gerektiren önemli bir durumdur. Bu durumun önüne geçmek için çocukların yaşına göre su tüketmesi gerekir. Kilo başına 100 ml olacak şekilde sıvı tüketimi makul olacaktır. Su dışındaki sıvıların idrar sökücü etkisi olabildiğinden genellikle bu hesaplamaya dahil edilmez."