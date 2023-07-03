Sıcak havalarda o hastalıklara dikkat! Kalp krizini tetikliyor...

TANSİYON KONTROLÜNÜN BOZULMASI KALP KRİZİ RİSKİNİ ARTIRIR

Sıcak havaların tansiyon kontrolünü zorlaştırdığına dikkat çeken Prof. Dr. Sönmez, "Sıcak havalarda terlemeyle aşırı sıvı kaybedilmesi dehidrasyona yani vücut içindeki sıvı miktarında azalmaya ve kan yoğunluğunun artmasına yol açar. Bunun yanı sıra, sıcak havanın etkisiyle vücut yüzeyindeki damarlarda aşırı genişleme olur ve tüm bunların sonucunda tansiyonda düşmeler gözlenir. Böyle havalarda kan basıncını normal sınırlar içerinde tutmak zorlaşmaktadır. Özellikle yüksek tansiyon için çoklu ilaç tedavisi alan kişilerin, bu durumu göz önünde bulundurup tansiyonlarını daha sık kontrol etmeleri ve tedavisini buna göre ayarlamaları gerekmektedir. Yüksek tansiyon veya kalp yetersizliği nedeniyle idrar söktürücü tedavi almakta olan hastalarda sıcak havalarda sıvı kaybı beklenenden fazla olabilmekte ve tansiyonda aşırı düşmelerin yanı sıra elektrolit bozuklukları da ortaya çıkabilmektedir'' ifadelerinde bulundu.

Tansiyon kontrolünün bozulması, sıvı kaybı, elektrolit bozuklukları, kan yoğunluğunda artışın kalp krizi riskini artırdığını vurgulayan Prof. Dr. Sönmez, şunları söyledi:

"Kalp krizi geçirmiş ve yüksek riskli hastaların aşırı sıcaklık artışı dönemlerinde korunma önlemlerine ve tedavilerine özen göstermeleri gerekmektedir. Aşırı elektrolit kaybına, özellikle sodyum kaybına bağlı halsizlik, yorgunluk, bulantı, kusma ve bilinç bulanıklığına kadar giden belirtiler ortaya çıkabilmektedir. Sıvı ile beraber elektrolit kaybı çeşitli kalp ritim bozukluklarına neden olabilmektedir. Bu nedenle çarpıntı, kalp atımlarında aşırı artış veya yavaşlama benzeri yakınmalar ortaya çıktığında hekime başvurup EKG veya Holter ile kontrol edilmesi gerekmektedir.