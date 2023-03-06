Sıcak su torbası kullanırken dikkat! Bu 3 aşama hayati önem taşıyor...

"HAVASINI ALMAMIŞTIM, SUYUN DA ÇOK SICAK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"



Sıcak su torbasının patladığı anları anlatan 25 yaşındaki Türkan Aleyna Akça, "Karnım ağrıyordu o yüzden bende sıcak su torbası hazırlamıştım. Sanıyorum içindeki suyu biraz fazla sıcak koydum, birkaç dakika sonra sıcak su torbası karnımda patladı. Tüm su tabi karnımdan üzerime döküldü. Karnımdan bacağımın başlangıç kısmına doğru yan kısmım da tamamen yandı. Hemen tabi o sıcağı atlatmak için de soğuk su tuttuk. Ardından da hastaneye geldik. Havasını almamıştım, suyun da çok sıcak olduğunu düşünüyorum o yüzden de patlama olmuş olabilir. O anda insan sadece soğuk bir şey tutmak istiyor, direkt olarak duşa koştum. Bir zaman sonra soğuk suya çok fazla dayanamadım ve çıkmak zorunda kaldım. Su toplamaya başlamıştı hemen acile gittik ardından da yanık merkezine geldik. O süreçten beri de burada tedavi görüyorum. Tedavilerim sonrasında şu anda daha iyiye gidiyorum. Ben içindeki suyu çok sıcak su koymamalarını öneririm. Bir de güvendikleri, iyi bir markanın ürününü alabilirler" dedi.