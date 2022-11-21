Sıcak suyu bu teknikle içerseniz ne şişkinlik kalıyor ne halsizlik! İşte hastalıkları yok eden yöntem…

Alternatif tıp kategorisine giren Ayuveda, bitkisel ilaçları, özel diyetleri, meditasyonu , yogayı, masajı, laksatifleri, lavmanları ve tıbbi yağları içeriyor olsa da suya olan bu yaklaşımı tüm dünyada yankı uyandırıyor.
GÜNE BAŞLARKEN SUYU BÖYLE İÇİN
Çoğumuz sabahları güne başlamak için bir fincan çay veya kahveyi tercih ediyoruz. Ancak uyandıktan sonra su içmek çok daha iyi bir alışkanlıktır. Suyun ise çoğu kişinin tercihinin aksine soğuk değil de sıcak olması önemlidir.
Ayurveda'ya göre, özellikle sabahları düzenli olarak ılık su içmek, vücudumuzu iyileştirerek sindirim sisteminin güçlenmesini sağlar ve bağışıklık sistemimizde birikmiş olabilecek metabolik atıkları azaltır. Vücudunuzdaki C vitaminini artırmak ve daha sağlıklı olmak için limonu ılık suyla karıştırın. İşte ılık suyun vücudunuza sağladığı diğer faydalar:
SİNDİRİMİ DÜZENLER
Ilık su doğal bir vücut düzenleyicisidir. Sabahları bir bardak ılık su içtiğinizde, toksinleri dışarı atarak vücudunuzu temizlemeye yardımcı olur. Ilık su, midedeki yiyeceklerin parçalanmasına yardımcı olur ve sindirim sisteminin yolunda gitmesini sağlar. Yemek sırasında veya sonrasında soğuk su içmek, tükettiğiniz besinlerde bulunan tüm yağları katılaştıracağından bağırsaklarınızda yağ birikintilerinin oluşmasına neden olur ve sindirimi zorlaştırır. Özellikle yemek yedikten sonra sindirime yardımcı olması için o bardak soğuk suyu ılık suyla değiştirmeniz büyük bir fark yaratacaktır.
VÜCUDU ARINDIRIR
Sıcak su içmenin en önemli avantajı, vücudunuzun nihai detoksifikasyonudur. Bir noktada çoğumuz mide problemlerinden muzdaribiz. Eliminasyon sırasında hissedilen gerginlik, şişkinlikle birlikte vücuttaki su eksikliğinden kaynaklanır. Sabahları ve gece geç saatlerde ılık su içme alışkanlığı geliştirmek, vücut ısınızın yükselmesine, dolayısıyla terlemenize ve toksik maddelerin iç sisteminizden atılmasına yardımcı olur. İçtiğiniz ılık suya bir limonu sıkarak ve birkaç damla bal ekleyerek vücudunuza birçok yönden fayda sağlayabilirsiniz.
YAŞLANMAYI GECİKTİRİR
Zamanla birlikte vücutta çeşitli yaşlanma belirtiler ortaya çıkar. Vücutta bulunan toksinler daha hızlı yaşlanmayı tetikleyebilir. Vücudumuz toksin biriktirdiğinde, hastalığa ve yaşlanmaya eğilimli hale gelir. Ilık su, vücudun bu toksinlerden arınmasına yardımcı olur ve cilt hücrelerini onarır, bu da cildinizin esnekliğinin artmasına neden olabilir.
FAZLA KİLOLARI ATMAYA YARDIMCI OLUR
Vermek istediğiniz fazla kilolar için ılık su içmek, depoladığınız fazla kilolardan kurtulmanıza yardımcı olabilir. Ilık su vücut ısınızı yükseltir ve metabolizma hızınızı harekete geçirir. Metabolik aktivitedeki artış, vücuda gün boyunca daha fazla kalori yakma yeteneği verir. Bu nedenle, diyet yapıyorsanız, her gün sabahları bir bardak ılık su tüketmelisiniz.
Limon suyu ile ılık su karışımı, vücudunuzun vücut yağını parçalamasına yardımcı olur. Limon pektin lifi içerdiğinden, yiyecek isteklerini kontrol etmeye yardımcı olur. Ilık su, kilo vermek için mükemmel bir çözümdür.
SİNİRLERİ YATIŞTIRIR DOLAŞIMI İYİLEŞTİRİR
Hayatta ağrılar veya krampların yanı sıra bizi paniğe veya strese sokan şeylerle uğraşmamız yaygın bir durumdur. Ilık su içmek sinir sisteminizi sakinleştirir ve yatıştırır. Sizi rahatlatır ve ağrı hissini azaltır. Bu sayede daha az endişeli hissetmeye başlayabilirsiniz.
Ilık su içmenin yanı sıra sıcak bir banyo da iyi gelecektir. Gergin kaslarınızı gevşetir ve atardamarlarınızın ve damarlarınızın genişlemesine ve kanı vücudunuzda daha etkili bir şekilde taşımasına yardımcı olur. Sağlıklı kan akışı, tansiyonunuzdan kardiyovasküler hastalığa yakalanma riskinize kadar her şeyi etkiler. Rahatlamanıza ve stressiz bir uykuya hazırlanmanıza yardımcı olduğu için, geceleri bir bardak ılık su içmeniz veya banyo yapmanız etkili birer yöntemdir.
AĞRILARI HAFİFLETİR
Ilık su, menstrüasyon döneminde baş ağrısına kadar ağrıyı hafifletmek için doğanın en güçlü ilacı olarak kabul edilir. Suyun ısısı karın kasları üzerinde sakinleştirici ve yatıştırıcı bir etkiye sahiptir, bu da kramplar ve kas spazmları için anında rahatlama sağlamaya yardımcı olur. Ilık sıvılar cilde kan akışını artırdığından ve sıkışık kasların gevşemesine yardımcı olduğundan, genellikle kramplar için ılık suyun daha iyi olması önerilir.