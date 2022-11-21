Sıcak suyu bu teknikle içerseniz ne şişkinlik kalıyor ne halsizlik! İşte hastalıkları yok eden yöntem…

Ilık su içmenin yanı sıra sıcak bir banyo da iyi gelecektir. Gergin kaslarınızı gevşetir ve atardamarlarınızın ve damarlarınızın genişlemesine ve kanı vücudunuzda daha etkili bir şekilde taşımasına yardımcı olur. Sağlıklı kan akışı, tansiyonunuzdan kardiyovasküler hastalığa yakalanma riskinize kadar her şeyi etkiler. Rahatlamanıza ve stressiz bir uykuya hazırlanmanıza yardımcı olduğu için, geceleri bir bardak ılık su içmeniz veya banyo yapmanız etkili birer yöntemdir.