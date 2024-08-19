Sıcaklar kabusunuz olmasın! Sıcak çarpmalarından korunmanın yolları...

İç Hastalıkları (Dâhiliye) Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mert Bektaş, yüksek sıcaklıkların bireye etkileri konusunda açıklamalarda bulundu. Sıcak havaların bireyde sinir ve strese neden olabileceğini dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Bektaş, "Sıcak havanın ve yüksek nem oranının uzun sürmesi ve buna bağlı olarak vücudun su ve mineral kaybetmesi, vücudun fizyolojik süreçlerini etkileyerek rahatsızlık hissine ve duygusal açıdan da sinirliliğe ve strese yol açabilir" diye konuştu.

BİREYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Dr. Öğr. Üyesi Bektaş, sıcak havaların bireye yansımalarını şöyle sıraladı:

Fiziksel rahatsızlık: Yüksek sıcaklıklar vücut ısısını artırmakla beraber kortizol gibi stres hormonlarının seviyelerini de artırarak terleme, susuzluk, halsizlik gibi rahatsızlıklara neden olabilir.

Uyku kalitesinin düşmesi: Sıcak hava ve özellikle de nem gece saatlerinde uyumayı zorlaştırabilir. Yetersiz ve kalitesiz uyku, duygusal dengelerin olumsuz etkilenmesine ve sinirliliğe yol açabilir.

Hidrasyon eksikliği: Terleme sırasında nemli deriden su buharlaşırken, sıvı ve elektrolit denilen tuz ve mineraller kaybedilir. Sıcak havalarda yeterince su tüketilmediğinde dehidratasyon meydana gelebilir. Bu da baş ağrısı, baş dönmesi ve sinirlilik gibi belirtilerle kendini gösterebilir.

Sosyal ve çevresel faktörler: Sıcak hava, insanların daha fazla iç mekânlarda kalmasına, kalabalık ortamlarda bulunmasına ve sosyal etkileşimlerde daha fazla probleme neden olabilir. Sonuç olarak sıcak hava, hem fiziksel hem de psikolojik olarak birey üzerinde stres ve sinir artışına neden olabilir.