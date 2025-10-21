Sıcaklık değişimi kalbi vuruyor! Bu hatalar ölümcül olabilir

Mevsim geçişleri, sıcaklık farklarının artması ve hava şartlarının değişmesi vücut dengesi üzerinde önemli etkiler oluşturuyor. Bu dönemlerde ise özellikle kalp ve damar hastalıklarında artış gözlemleniyor. Ani ısı değişimleri, damarların daralmasına ve kalp üzerindeki yükün artmasına neden olarak kalp krizi riskini yükseltiyor. Soğuk havalarda kalp daha fazla efor sarf ettiği için kronik kalp hastalarının bu süreçte daha fazla dikkatli olmaları gerekiyor. Soğuk havalarda dışarıda yapılan ani ve ağır egzersizler de kalp krizini tetikleyebiliyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kardiyoloji Bölümü Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, mevsim geçiş sürecinin önemli olduğunu belirterek, "Mevsim geçişleri gerçekten çok sıkıntılı bir süreç. Çünkü insanların bir önceki mevsimden bir alışkanlıkları var. Sıcak havalardan soğuk havalara geçiyoruz. Spor, yaşam tarzı ve yiyecekler gibi birçok şey değişime uğrayacak. Soğuk havalar geliyor, kalp hastalarının vücut ısılarını iyi korumaları gerekiyor" diye konuştu.





"BU DÖNEMDE ARTIŞ GÖRÜYORUZ"

İsmail Erdoğu, kalp krizlerinin artacağı bir döneme girdiklerini belirterek, "Bu dönemde beslenme alışkanlıklarımız değişecek. Yazın insanlar daha sağlıklı besleniyorlar, daha çok sebze ve meyve ağırlıklı besleniyorlar. Ancak kışın daha fazla katı yağlı gıdalar ve baklagiller gibi yoğun gıdalardan tüketiyorlar. Bu dönemde insanların yeme, içme, kıyafetlerine ve sağlık kontrollerine dikkat etmeleri gerekiyor. 30 yaş altı, herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan bireylerde vücutlarını yoracak şekilde ağır bir egzersiz yapmalarında sorun yok. Ancak 40-45 yaş üzerinde, çok spor yapmayan insanların vücutlarını yoracak şekilde ağır egzersizleri tek seferde yapmaları doğru değil. Havaların soğuk olduğu dönemlerde halı sahalarda maç yapmak, ani yorulmalarla birlikte havaların soğukluğuyla da kalp krizini tetikleyebilir. Bu mevsim geçişlerinde kalp krizi oranlarında artış görüyoruz. Sonrasında bir denge oluşuyor, ancak biz şu anda da yine kalp krizlerinin artacağı bir döneme girdik" dedi.





"SEBZE VE MEYVEYİ EKSİK ETMEMEK GEREKİYOR"

Erdoğu, hastaneye müracaatların geç olmasının kalp krizi ölümlerine neden olabileceğini söyleyerek, "Kalp krizi ölümlerinin en sık nedenleri, hastaneye müracaatların geç olması. İnsanların şikayetlerini kalp hastalıklarına bağlı olarak düşünmemeleri ve hastaneye gelmek istememeleri ölüm oranlarını artırıyor. Toplum olarak hastaneye az giden insanlar değiliz, ancak benim de hastalarımda görmüş olduğum bir şey var. Aslında hastaneye gelmesi gereken insanlar hastaneye gelmiyor, gelmemesi gerekenler de sıkça geliyor. Risk faktörü olan doğru kişilerin hastaneye müracaat etmeleri çok kıymetli. Sebze, insan vücudu açısından oldukça değerli. Sebzelerde bulunan C ve E vitamini antioksidan özelliği ile damar sağlığı açısından çok önemli. Kış aylarında da sebze yemeyi ihmal etmemek gerekiyor. Kış sebzeleri ve günlük bir salatanın sofralardan eksik edilmemesi lazım" diye konuştu.