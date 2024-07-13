Şifa bulayım derken kanser olmayın! Tümör hücrelerini uyandırıyor...



İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞLARA ÖZELLİKLE SPORCU TAKVİYELERİNE DİKKAT

İnternet üzerinden yapılan alışverişlerin artmasıyla birlikte vitamin ve gıda takviyelerinin de bu platformlarda satıldığını belirten Prof. Dr. Esen, güvenli internet sitelerinden bilinen markaların alınabileceğini ancak genellikle bitkisel çaylar ve zayıflama ürünleri gibi sahte ürünlerin alınmaması gerektiğini vurguladı. Sporla uğraşan gençlerin protein takviyeleri konusunda da dikkatli olmaları gerektiğini ve bu ürünlerin internetten değil, bilinen sertifikalı merkezlerden alınmasının daha sağlıklı olacağını da ifade eden Prof. Dr. Esen sözlerine öyle devam etti:

"Sporcu takviyeleri özellikle 15-25 yaş arasındaki gençler tarafından sıkça kullanılıyor. Bu takviyeler zararsız gibi görünse de laboratuvar ürünü. Doğal protein kaynakları kas yapımında daha faydalı iken yapay protein ürünleri ise bağırsaklarda damar tıkayıcı maddelere dönüşebiliyor. Bu nedenle, sporcu takviyeleri doktor kontrolü olmadan kullanılmaması gerekiyor."



"DOLAYISIYLA D VİTAMİNİ ALIP OTURURSANIZ DA HİÇBİR İŞE YARAMIYOR"

D vitamini alımı konusunda bilgi veren Prof. Dr. Esen, bu vitaminin vücutta kolesterolden üretildiğini ve aktif hale gelmesi için güneşe maruz kalmanın gerekli olduğunu belirterek, "Doğal olarak vücut D vitaminini üretiyor. Yalnız aktifleşmesi için güneşe maruziyet gerekiyor. Yani D vitamini üretildikten sonra cildimizle güneşle temas ettikten sonra aktif hale gelip kemik yapımına fayda ediyor. Bütün erişkinlerde 1000 ünitelik bir D vitamini yeterlidir ve alınabilir fakat bu alındıktan sonra yalnız 15-20 dakika süreyle güneşte kol ve bacaklarınız açık bir şekilde yürümeniz gerekiyor. Dolayısıyla D vitamini alıp oturursanız da hiçbir işe yaramıyor. Bunu da söylememiz gerekiyor" şeklinde konuştu.