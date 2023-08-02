"Sıfır kalori" diye içiyoruz dikkat! Meğer her yudumu diyabete neden oluyormuş... Adeta sessiz katil

Uzmanlar artık katkı maddelerinin şeker yerine çok sağlıksız ikameler olduğundan endişe ediyorlar çünkü Haziran ayında yapılan araştırmalar bunların kansere neden olabileceğini gösterdi . Dünya Sağlık Örgütü (WHO), yakında aspartamı "insanlar için muhtemelen kanserojen" olarak sınıflandıracağını söyledi.
0 kaloriye sahip diyet kola gibi gazlı alternatifler, Diabetes Journal'da yayınlanan yeni bir çalışma ile yapay tatlandırıcı tüketen kişilerin, tüketmeyenlere kıyasla tip 2 diyabet için daha fazla risk altında olduğunu bularak bir darbe daha aldı. Bu tür tatlandırıcılar arasında aspartam, sakarin ve stevia bulunuyor.
Bilim insanları,"diyet" ürünlerinin tüketiminin riskli olabileceğini, bu nedenle şekersiz ve tatlandırıcı içeren yiyecek ve içecekler yerine meyve gibi "doğal olarak oluşan" şekerlere sahip yiyecekleri tüketmelerinin daha önemli olduğunu vurguladı.
Araştırmacılar, bulguların bu katkı maddelerinin güvenli şeker alternatifleri olmayabileceğine kanıtların güçlendiğini belirtti. Üstelik yapay tatlandırıcılar ile ilgili, sağlık yetkilileri tarafından dünya çapında değerlendirilmesi bağlamında önemli bilgiler elde edildiği de belirtildi.
Fransız bilim insanları dokuz yıl boyunca 105.588 kişinin diyetlerini ve sağlıklarını analiz ettiler. Çalışmanın sonunda 972 katılımcı tip 2 diyabet geliştirmişti. Uzmanlar, günde 16 ila 18 mg yapay tatlandırıcı tüketenlerin, daha az yiyenlere göre durumu geliştirme şansının yüzde 69 daha yüksek olduğunu buldu.
Özellikle aspartam içeren ürünleri yiyip içenlerin hastalığa yakalanma şansı yüzde 63 daha yüksekti. Kuruluşun Gıda Katkı Maddeleri Ortak FAO/WHO Uzman Komitesi'nden (JEFCA) ayrı bir rapor, aspartam için mevcut günlük limitlerin güvenli olduğuna hükmetti.
Bunlar, günde vücut ağırlığının kilogramı başına yaklaşık 40 mg, yaklaşık 70kg ağırlığındaysanız, günde 14 kutuya kadar Diyet Kola'yı güvenle tüketebileceğiniz anlamına gelir.
Ancak bağımsız uzmanlar, diş aşınması da dahil olmak üzere başka sorunlara neden olabileceğinden, bunun insanların bu kadar içmeyi hedeflemesi gerektiği anlamına gelmediğini söylüyor.
Aston Üniversitesi'nden Dr Duane Mellor, verdiği röportajda: "Tatlandırıcı içeren diyet içecekler de dahil olmak üzere, herhangi bir içeceğin yüksek miktarda alınması, muhtemelen daha az sağlıklı gıdaların tüketilmesine yol açacaktır" açıklamasında bulundu.
Birçok insan farkında olmadan tip 2 diyabet hastasıdır. Bunun nedeni, semptomların her zaman belirgin olmaması, bu nedenle farkına varılmamasıdır.
TİP 2 DİYABETİN BELİRTİLERİ