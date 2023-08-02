"Sıfır kalori" diye içiyoruz dikkat! Meğer her yudumu diyabete neden oluyormuş... Adeta sessiz katil

Uzmanlar artık katkı maddelerinin şeker yerine çok sağlıksız ikameler olduğundan endişe ediyorlar çünkü Haziran ayında yapılan araştırmalar bunların kansere neden olabileceğini gösterdi . Dünya Sağlık Örgütü (WHO), yakında aspartamı "insanlar için muhtemelen kanserojen" olarak sınıflandıracağını söyledi.

0 kaloriye sahip diyet kola gibi gazlı alternatifler, Diabetes Journal'da yayınlanan yeni bir çalışma ile yapay tatlandırıcı tüketen kişilerin, tüketmeyenlere kıyasla tip 2 diyabet için daha fazla risk altında olduğunu bularak bir darbe daha aldı. Bu tür tatlandırıcılar arasında aspartam, sakarin ve stevia bulunuyor.

Bilim insanları,"diyet" ürünlerinin tüketiminin riskli olabileceğini, bu nedenle şekersiz ve tatlandırıcı içeren yiyecek ve içecekler yerine meyve gibi "doğal olarak oluşan" şekerlere sahip yiyecekleri tüketmelerinin daha önemli olduğunu vurguladı.

Araştırmacılar, bulguların bu katkı maddelerinin güvenli şeker alternatifleri olmayabileceğine kanıtların güçlendiğini belirtti. Üstelik yapay tatlandırıcılar ile ilgili, sağlık yetkilileri tarafından dünya çapında değerlendirilmesi bağlamında önemli bilgiler elde edildiği de belirtildi.