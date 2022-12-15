Sifonu çektiğinizde olanlara inanamayacaksınız! Tam bir ölüm makinesi...

Çalışma, havadaki bu parçacıkların saniyede 2 metre hızla fırlayarak 8 saniye içinde tuvaletin 1,5 metre yukarısına ulaştığını buldu. En büyük damlacıklar saniyeler içinde yüzeylere çökme eğilimindeyken, daha küçük parçacıklar (5 mikrondan veya metrenin milyonda birinden küçük aerosoller) dakikalarca veya daha uzun süre havada asılı kalabilir.

Tuvaletleri kullanan kişilerin endişelenmesi gereken sadece kendi atıkları değil. Diğer birçok çalışma, patojenlerin tuvaletin içinde ve sifonda kalabildiğini, bu nedenle de potansiyel maruz kalma riskini artırdığını göstermiştir. Crimaldi, "Tuvaletin amacı, klozetteki atıkları etkili bir şekilde atmaktır, ancak aynı zamanda bunun tersini de yapmaktadır, bu da içeriğin çoğunu yukarı doğru püskürtmektedir" dedi. "Laboratuvarımız, bu sorunu iyileştirmek ve hafifletmek için bir temel sağlayan bir metodoloji oluşturdu."