Sık tekrarlayan bacak ağrınız varsa dikkat! Sorun sandığınızdan daha büyük olabilir...

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Serkan Akcan, bacaklarda ortaya çıkan bazı şikâyetlerin günlük yorgunlukla karıştırılabildiğini, ancak bazı durumların değerlendirme gerektirebileceğini söyledi. Op. Dr. Akcan, "Uzun yürüyüş veya yoğun bir gün sonrası bacaklarda ağrı veya kramp yaşanabilir. Ancak bu durumun sık tekrarlanması veya belirli durumlarda artması halinde bir uzmanın durumu değerlendirmesi faydalı olabilir" diye konuştu.