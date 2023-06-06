Şınav Hangi Kasları Çalıştırır? Şınav Çekmek Nereleri Güçlendirir, Yağ Yakar Mı?

Şınav, en çok tercih edilen kol hareketlerinden biridir. Peki, şınav hangi kasları çalıştırır? Şınav çekmek hangi kasları çalıştırır sorusuna cevap aranırken uzman görüşlerinden istifade edilmelidir. Şınav nereleri çalıştırır konusu, spor kaynaklarından da incelenebilir. Şınav çekme omuz genişletir mi sorusu da konunun merak edilenleri arasındadır. Spor, bazı durumlarda karın yağlarını eritmesi için yapılır. Şınav karın yağlarını eritir mi sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Şınav Hangi Kasları Çalıştırır?

Şınav, doğru pozisyonda yapılması gereken bir spor hareketidir. Şınav pozisyonu alınırken kollar omuz genişliğinde açık şekilde yere yatılır. Bu esnada vücut düz, ayak parmak uçlarında durulur. Kollar gergin, baş karşıya bakarak kollar üzerinde yere doğru eğilip kalkılır. Hareket yapılırken yere 5 cm kalana kadar yaklaşılır, kalkarken de kollar gergin olacak şekilde yerden uzaklaşılır.

Şınav Çekmek Hangi Kasları Çalıştırır?

Şınav, birçok kas grubunu doğrudan ya da dolaylı olarak çalıştıran bir spor hareketidir. Bu hareket esnasında kol, bacak ve gövdenizin orta kısmındaki kaslar çalıştırılır. Şınav hareketi esnasında sırt, omuz, göğüs, kanat, arka ve ön kol kasları doğrudan çalışır. Dolaylı olarak çalışan kaslar ise kalça, bacak ve karın kaslarıdır.

Şınav, omuzların genişlemesi ve karın yağlarının eritilmesinde de dolaylı olarak etkilidir. Bu nedenle düzenli olarak şınav hareketi yapılması son derece faydalıdır. Omuz ve karın kasları için başka spor hareketlerini de değerlendirebilirsiniz.