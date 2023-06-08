Sınav stresini bitiren yiyecek! Uzmanlardan hafızayı güçlendiren beslenme önerileri...

Yapılan sınavlarda stres ve kaygı öğrencilerin tam potansiyelini kullanmalarına mani olabilirken konsantrasyon problemi yaşamalarına da yol açabilir. Ancak doğru bir beslenme yöntemi ile bu tip durumlardan ve bunalmışlık hissiden kurtulmaları mümkün. Konu hakkında önerilerde bulunan Prof. Dr. Özyaral, öğrencilerin kaçınmaları gereken gıdaları da anlattı.

DHA Giriş Tarihi: 08.06.2023 15:35 PAYLAŞ ABONE OL

Stresin sınav performansı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu aktaran Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Özyaral, "Yüksek düzeyde stres, bilişsel işlevi ve hafızayı etkileyerek bilgiyi hatırlamayı ve eldeki göreve odaklanmayı zorlaştırabilir. Stres ayrıca performansı daha da engelleyebilecek baş ağrısı, mide bulantısı ve yorgunluk yapabilir. Öğrenciler kendilerini aceleye getirilmiş veya bunalmış hissedebilecekleri için strese, kötü karar vermeye yol açabileceği gibi sınava girme stratejilerine de olumsuz yönde etki edebilir. Bu nedenle, en iyi performansı sağlamak için sınavlardan önce ve sınav sırasında stres düzeylerini yönetmek önemlidir" diye konuştu.

Prof. Dr. Özyaral, "Belirli yiyecekler stresi ve kaygıyı şiddetlendirerek zayıf sınav performansına yol açabilir. Yüksek şeker ve yüksek yağlı yiyecekler, enerji sıçramalarına ve beyin sisine neden olarak yoğunlaşmayı ve bilgileri hatırlamayı zorlaştırabilir. Kafein kaygıyı artırabilir ve uyku düzenini bozarak stres düzeylerini daha da şiddetlendirebilir. İşlenmiş gıdalar ve fast food, sindirim rahatsızlığına ve iltihaplanmaya neden olabilir, bu da stres ve kaygıya daha fazla katkıda bulunabilir. Bu nedenle, en iyi performansı sağlamak için sınavlardan önce bu yiyeceklerden kaçınmak en iyisidir" ifadelerini kullandı.